«La Città della Pizza» a Napoli con l'Associazione Verace Pizza Napoletana

Continuano le selezioni del concorso che coinvolge i pizzaioli di tutto lo Stivale. È la volta di Napoli, patria indiscussa della pizza, che ospiterà la quinta, nonché penultima tappa del tour nazionale de La Città della Pizza. Ai 25 talenti pizzaioli non resta che scendere in gara per celebrare il meglio dell’arte bianca che a Napoli, più che altrove, è di casa. Ad ospitare la gara di lunedì 20 maggio la sede principale dell’Associazione Verace Pizza Napoletana in via Capodimonte 19, Napoli.

«Dopo Corato (Bari) rimaniamo nel Sud della Penisola per conoscere i nuovi talenti pizzaioli - dichiara Emiliano De Venuti, creatore de La Città della Pizza – e con grande emozione diamo il via alla tappa di Napoli.

L’attesa è palpabile e siamo davvero impazienti di incontrare i concorrenti partenopei e tutti i pizzaioli provenienti da fuori regione, certi che Napoli sarà il teatro perfetto per esaltare i sapori inconfondibili del meridione e lo straordinario mondo della pizza che, soprattutto qui, è arte, passione e tradizione millenaria».

Si rinnova il classico format che ha accompagnato questa edizione de La Città della Pizza. Prima manche dedicata alla preparazione di una pizza tradizionale, a scelta tra Margherita o Marinara, utilizzando le materie prime di alta qualità: Pomodoro Cirio Alta Cucina, il fior di latte Gioiella Latticini e le Farine del Molino Casillo. Nella seconda manche invece, i 10 pizzaioli che riceveranno il punteggio maggiore, avranno la possibilità di proporre alla giura il proprio cavallo di battaglia.

Solo i primi dieci classificati, dei 25 pizzaioli in gara, potranno confrontarsi nella seconda manche con impasti e topping originali, presentando il loro cavallo di battaglia.

La giuria, presieduta Luciano Pignataro e Luciana Squadrilli, esaminerà le proposte dei concorrenti secondo i classici canoni di valutazione: aspetto (assenza di bruciature, condimento uniforme), profumo (gradevolezza complessiva), impasto (sapore, leggerezza e texture), cottura; equilibrio e gusto complessivo, utilizzo degli ingredienti per il topping.

Ad affiancare i Presidenti di Giuria tre grandi maestri pizzaioli dell’Associazione Verace Pizza Napoletana: Ciro Salvo celebre nome dell’arte bianca che esprime tutto il suo amore per la tradizione napoletana e il continuo desiderio di innovarsi a 50 Kalò, il suo locale di Napoli e in tutte le sue pizzerie in giro per il mondo. Giovanni Grimaldi che ha portato nell’omonima pizzeria nel cuore dell’Irpinia l’anima della vera pizza napoletana, coniugando un impasto eccellente ai sapori identitari della sua terra e Antonio Aniello di Tenuta Paino nel casertano, uno degli esponenti di spicco di AVPN che fa di un impasto a regola d’arte e della tipicità degli ingredienti il fiore all’occhiello della propria attività.

«Per noi è un piacere consolidare la partnership con una manifestazione che fa della cultura della pizza la sua missione - sottolinea Antonio Pace Presidente Avpn – Abbiamo fornito il nostro contributo in tutte le tappe e non potevamo non mettere a disposizione la nostra bellissima sede per quella napoletana. Qui si sono formate generazioni e generazioni di grandi maestri pizzaioli, qui si formeranno quelle future per quella che è una bellissima storia d’amore con il mondo della pizza».

Si accendono quindi i riflettori su Napoli, l’attesissima tappa del concorso che, città dopo città, sta diffondendo grande entusiasmo in ogni angolo dello Stivale. Sarà poi il momento di Bologna, Lunedì 27 maggio, ultima tappa del tour che completerà il dream team di pizzaioli pronti a salire sul palco del Circo Massimo, in occasione della grande finale di Roma, lunedì 17 giugno. Chiunque voglia iscriversi può farlo compilando il form sul sito www.lacittadellapizza.it