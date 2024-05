La scienza del gusto dove i fornelli incontrano la biologia: la storia di Valeria e del suo «Gusto Sano Napoletano»

I gusti napoletani, la tradizione della cucina nostra, in versione light, dove i sapori diventano più sostenibili per il corpo (e il peso) senza perdere profumi e aromi: è la scommessa di Zazzu, un piccolo bistrot alle spalle di piazza Dante a Napoli sotto la guida di Valeria. Un'esperienza che non nasce nei fornelli ma dalle aule universitarie, perché Valeria Zazzu è una biologa, ricercatrice a Berlino, che tornando nella sua città ha deciso di coniugare conoscenze accademiche e racconti culinari ormai millenari.

Gusto Sano Napoletano, nato nel febbraio 2016, propone ricette della cucina tradizionale napoletana rivisitate nel rispetto dei valori nutrizionali coniugando salute e gusto. La missione di Zazzu è far riscoprire i vecchi sapori con ricette nuove “sentendosi a casa”. Valeria, dopo sette anni a Berlino, prima come dottoranda al Ccr-Charité e poi come ricercatrice in Biologia Molecolare presso il Max Planck Institut, decide di reimpiegare le sue competenze nella sua Napoli, dove comincia a lavorare come ricercatrice presso il Cnr.

Dopo una serie di rinnovi di contratti precari come ricercatrice a tempo determinato, capisce che è il momento di rischiare fuori dal laboratorio e unire le sue conoscenze nel campo della biologia e delle scienze dell’alimentazione con la passione per la cucina. Nasce così il concept di ‘Gusto Sano Napoletano’, un servizio di cucina e catering improntato alla tradizione culinaria napoletana rivisitata con originalità, all’insegna della corretta alimentazione, mediante l’uso dei migliori e più sani prodotti del territorio.

Tanti aiuti, e Gusto Sano Napoletano, ormai avviato e conosciuto, rilancia la sfida e diventa un bistrot nel quartiere di Montesanto. Zazzu è un posto piccolo, ma accogliente e ‘cosy’, in cui gustare i cibi cucinati con passione oltre le vetrate dell’ampia cucina a vista, tra oggetti di design e odori raffinati, un posto che è diventato ricercato, per chi abita in zona ma anche, e soprattutto, per i tanti viaggiatori di tutto il mondo che lo hanno adottato.