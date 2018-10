È Halloween anche a Napoli: dolci da paura tra sfogliatelle e capresi

Martedì 30 Ottobre 2018, 06:56

Halloween arriva anche a Napoli e porta con sé dolci di ogni tipo, forma e gusto. Ma, attenzione, quest’anno le ricette sono state fortemente influenzate dalla più antica tradizione napoletana. L’idea è di Antonio Ferrieri, titolare di Cuori di Sfogliatella, un'istituzione quando si parla del tipico dolce partenopeo. Per celebrare con stile la festa dei non morti, la caffetteria ha deciso di offrire un vasto assortimento di dolci a tema.«Si tratta di una festa americana ormai abbondantemente diffusa anche qui in Italia - dichiara Ferrieri - e così abbiamo pensato di preparare dei prodotti napoletani decorati con i tipici disegni di Halloween. Tra questi c’è la sfogliatella a forma di Vesuvio con il cappello delle streghe, internamente ripiena di zucca».Tra i dolci non manca l’americanissimo muffin ai gusti di vaniglia, cioccolato, crema di fragola, pistacchio e agrumi. Presenti anche le capresi e le torte, tutte rigorosamente decorate con ali di pipistrello, occhi di gatto e scheletri, per stregare anche il palato più esigente.