Napoli, Errico Porzio offre pizze gratis a tutte le donne per la riapertura del locale al Vomero

«Pizze gratis a tutte le donne domani 8 marzo». È quanto annuncia il pizzaiolo Errico Porzio sui suoi profili social.

L'iniziativa in occasione della riapertura della pizzeria del Vomero a via Scarlatti, oltre che per celebrare le donne.

«Wagliu finalmente riapre la sede di Via Scarlatti, quando? Mercoledì 8 marzo a partire dalle ore 19 e per la donna una grande novità» scrive Porzio.

«Riapriamo l'8 marzo. Il locale dopo i lavori è più grande, più bello e sarà tutto più veloce perchè avremo tre forni. E dato che coincide la riapertura alle ore 19.00 con la festa della donna, pizze gratis per tutte le donne che verranno nel locale», spiega il pizzaiolo più virale del web.