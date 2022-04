Da Napoli all'Inghilterra, lo chef Enzo Fiore intronizzato “Discepolo d’Escoffier”

Prestigiosa cerimonia a Napoli dove, con l’organizzazione del delegato per la Campania, il cavaliere e chef executive Nicola Di Filippo, sono state consegnate le prestigiose fasce dell’Ordine Internazionale dei Discepoli d’Auguste Escoffier. La cerimonia di intronizzazione svoltasi a “Villa Lucrezio” sulla collina di Posillipo, nel celebrare il nuovo gruppo di chef campani e professionisti con il titolo legato alla memoria del famoso maestro della gastronomia francese e internazionale, ha ancora una volta posto in primo piano il blasonato “Ordre” che dal 1954 opera nel segno della cultura gastronomica e della cucina elevata a scienza.

Tra i 52 nuovi intronizzati con la prestigiosa fascia rossa, giunto per l'occasione direttamente dall'Inghilterra, si segnala anche lo chef patron Enzo Fiore del ristorante “’O curniciello” di Lancing, West Sussex. Lui è figlio di Armando Fiore, chef resident dello storico ristorante “Il sarago” e ideatore dei “Bucatini alla Squaquecchia” che tanto amava Diego Armando Maradona.

«A “Villa Lucrezio” a Napoli sono stato intronizzato “Discepolo” del re dei cuochi, il grande maestro internazionale della cucina Georges Auguste Escoffier - afferma lo chef patron Enzo Fiore - per me è stato un grande onore ricevere la fascia rossa di “Chef patron”. Voglio ringraziare il presidente europeo dei Discepoli Escoffier, Favre Pierre Alain,, il presidente della delegazione della Campania, lo chef Nicola Di Filippo, e la segretaria della delegazione della Campania, Tina “White” Bianco. Per l’occasione ho rivisto un grandissimo amico e maestro come l’executive chef Antonio Sorrentino».

Lo scorso settembre, un’altra soddisfazione per Fiore: la Regione Campania gli ha inviato una lettera, firmata dagli assessori Antonio Marchiello (Attività produttive, lavoro, demanio e patrimonio) e Armida Filippelli (Formazione), con i complimenti con lui per «offrire un corso di cucina sull’arte della pizza ai ragazzi di un grande college inglese, il Greater Brighton Metropolitan, utilizzando solo prodotti tipici della produzione agro-alimentare campana». Fiore è diventato nel frattempo anche docente in Inghilterra, insegnando agli allievi del college di Brighton come realizzare la pizza napoletana. Non solo: in collaborazione con Saverio Mela e con la partecipazione di Gennaro Tommaso, Lino Fiore, Salvatore De Angelis, Saverio Ciampi e Cristian Riccio, ha aperto al Worthing College la scuola “Open” per tutti coloro che vogliono imparare l’arte della pizza napoletana.