Sabato 5 Ottobre 2019, 22:11 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2019 23:47

Gino Sorbillo eroe dei tre mondi della pizza. Dopo l'inaugurazione del suo nuovo locale a Tokyo l'imprenditore napoletano si è recato a New York dove ha preso parte alla seconda edizione di pizza festival. Poi ha ricevuto la visita del sindaco della Grande Mela Bill De Blasio che con il console italiano Francesco Genuardi ha mangiato la pizza con le mani. De Blasio ha così replicato la scena del 2017 quando sempre con Gino sul lungomare mangiò la pizza con le mani. Sorbillo è presente a New York dallo scorso anno a Bowery Street. "Oltre 20 forni per soddisfare tutti i palati, i grandi nomi della tradizione hanno esportato la loro arte oltreoceano e sembrava di trovarsi a Napoli" dice Gino Sorbillo. " Ho offerto al Sindaco una pizza a portafoglio con rucola e crudo, gli ho spiegato che se la pizza non si piega “a quattro” (a libretto) non è la vera pizza. Lui ha sorriso".