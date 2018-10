Mercoledì 17 Ottobre 2018, 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È la mela campana, l’annurca, antichissima coltivazione. Nella Casa dei Cervi a Ercolano ci sono dipinti che la raffigurano. Plinio il Vecchio la descrive come mala orcula, poiché prodotta nella zona di Pozzuoli, nei pressi dell’ Orco sul fondo del lago d’Averno in zona flegrea. Era la preferita di Eduardo De Filippo che nella sua celebre commedia “De Pretore Vincenzo” narrò le immense distese di mele del paese di Malizzano. Ma era anche la mela preferita dei Borbone. Tant’è che il 19 alle ore 17,00, nella splendida cornice del Circolo Rari Nantes di Napoli, alla presenza dello scrittore Pino Aprile e del maestro pasticciere Sal De Riso, verrà presentato il nuovo panettone delle feste 2018/2019 il panettone Annurca che, per l’occasione, prende il nome «Panettone Reale delle due Sicilie» creato in esclusiva dal maestro pasticciere Sal De Riso. A volerlo l’imprenditore Salvatore Argenio che per la serata ha creato una confezione speciale.