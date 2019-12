Napoli e le eccellenze del territorio: arriva il Panino Storico dell’Avenida per combattere la moda dei fast food Usa

Eccellenze del territorio e ingredienti a chilometro zero per una sfida senza paragoni con la nuova moda dei fast food e i loro prodotti con scarsi valori nutrizionali e tanti grassi: è così che nasce il Panino Storico dell’Avenida. Un’idea nata dai giovani titolari del pub-ristorante di Pianura in via Domenico Padula, a Napoli: Giovanni Varchetta edil cugino Antonio Vernazzaro infatti hanno voluto dare una ulteriore qualificazione alla loro attività già ricca di successi proponendo e promuovendo con orgoglio i gusti e i prodotti di eccellenza della loro zona.



Presentato a un gran numero di invitati, ha già riscosso grande approvazione e apprezzamenti per la forma ma soprattutto per il sapore: una vera delizia per il palato per chi vuole unire una cucina genuina in un mix tra tradizione e innovazione. Realizzato dallo chef piastrista Giovanni Del Gaudio, il prelibato piatto è composto da carote, cipolle, pancetta, piselli, coniglio e patate il tutto assemblato in un gustoso e croccante panino casereccio ispirato a una ricetta storica che Luisina Varchetta, nonna di Antonio Vernazzaro, era solita cucinare la domenica.



L’assemblaggio dei piselli, in parte serviti come guarnizione del panino ed una parte frullata dopo la cottura tirata in olio Evo con un battuto di carota, cipolla e pancetta paesana pianurese tipo bacon prodotta da esclusivi pascoli di maiali del territorio, per poi produrre un frullato che dà vita ad una salsa cremosa da stendere nel panino, dove va aggiunto il coniglio marinato e cotto con grande passione e competenza: un lavoro che richiede oltre 7 ore di preparazione è quanto serve a presentare il Panino Storico, impiattato con l’espressione di sapori delle particolari patate pianuresi tagliate a fette non doppie e cotte a forno con carote cipolle sale pepe e vino bianco sempre di produzione locale e familiare e come anzidetto con i piselli.



I conigli allevati con cura dai familiari dei titolari di Avenida residenti in zona, sono un prodotto di eccellenza disponibile in quantità limitata: il modestissimo allevamento prima inteso per uso proprio è stato appositamente incrementato per venire incontro alle esigenze dei clienti dell’Avenida per l’iniziativa che esalta la riscoperta dell’hinterland napoletano. Tutto il processo di ricerca ed approvvigionamento dei prodotti necessari per la produzione del Panino Storico è dunque limitato alla zona. La scelta è proprio quella di non utilizzare materie prime provenienti da altre fonti al fine di perseguire il discorso di autenticità dei prodotti; proprio per questo per gustare il Panino Storico occorrerà che l’avventore prenoti in anticipo per assicurarsi uno dei 35 panini della limitata produzione giornaliera.



La kermesse presentata da Romina Sodano, professionista dell’enogastronomia che è riuscita a rendere partecipi i presenti ai valori di riproposizione e rivalutazione dei prodotti del territorio, emblema del Doc Italy della Campania, ha avuto anche la presenza di Rosario Lopa, Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo, componente del Dipartimento Nazionale Agroalimentare Ambiente Acqua Risorsa Mare Ristorazione e Pesca, già Delegato al Settore Agricoltura della Provincia di Napoli. Lopa nel suo intervento ha detto: «Plaudo ai giovani per aver promosso un’attività che è nella periferia di Napoli, ma vuole essere fortemente partecipe all’evoluzione del territorio. È nota l’importanza di questa zona di Napoli per i suoi vigneti, le sue cantine, prodotti ortofrutta, una grande tradizione per la panificazione e ci sono tutti gli elementi e le caratteristiche per far sì che questo locale possa essere un volano non solo enogastronomico, ma anche amatoriale e culturale di storicità e tradizione perché l’innovazione deve servire a preservare la tradizione. Questo Panino Storico sembra uno dei migliori modi per rispondere a tali aspettative».





