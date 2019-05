La pasta De Cecco invade Palazzo Fondi: a lezione dallo chef stellato Gennaro Esposito

Lunedì 13 Maggio 2019, 10:31

De Cecco anche quest’anno è main sponsor di Wine&Thecity, la rassegna cultural gastronomica che si svolge a Napoli dal 9 al 18 maggio. Giunta alla sua dodicesima edizione, la manifestazione coinvolge ogni anno siti di interesse culturale, musei, palazzi storici, atelier d’arte e cantine e ristoranti di qualità in un percorso diffuso di degustazioni, cene a tema, performance, installazioni e reading letterari. Quest’anno la mappa della rassegna tocca il Teatro di San Carlo, l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, la Basilica di Santa Maria della Sanità e l’Antica Vigna di San Martino. Il risultato è un percorso urbano dedicato all'eccellenza della nostra cultura enogastronomica e a quel Made in Italy del gusto, del quale i prodotti De Cecco sono piena espressione.Lunedì 13 Maggio, nel settecentesco loggiato di Palazzo Fondi in via Medina, lo chef due stelle Michelin Gennaro Esposito ed il tecnologo alimentare Gerardo Dalbon racconteranno la pasta De Cecco: dal campo di grano alla tavola. Una storia di lunga tradizione e passione per la qualità senza compromessi. Capiremo come nasce la Pasta De Cecco seguendo l’antico metodo che la famiglia De Cecco si tramanda da oltre 130 anni: dalla selezione dei migliori grani duri da tutto il mondo, macinati nel molino di proprietà, alla semola fresca a grana grossa impastata con l’acqua fredda della sorgente De Cecco, fino alla trafilatura ruvida in bronzo fino all’essiccazione lenta a bassa temperatura. Un inedito talk cooking show, dedicato alla pasta con degustazione finale del celebre chef.Pasta De Cecco sarà inoltre la pasta ufficiale delle Wine tasting dinner che si svolgeranno nel corso dei dieci giorni dell’evento in otto ristoranti della città, nonché protagonista del Gran finale della rassegna dedicato alla luna piena – tema di questa dodicesima edizione di Wine&Thecity - che si svolgerà il 18 maggio nella storica baia di Posillipo.In questo viaggio del gusto che è ormai appuntamento fisso del maggio napoletano noi di De Cecco porteremo la pasta, la faremo assaggiare per spiegare l’originale processo produttivo che da oltre un secolo ne garantisce il successo. Scoprire le specificità della nostra filiera produttiva rappresenta, infatti, un passaggio fondamentale per comprendere quelle caratteristiche che rendono i prodotti De Cecco unici e inimitabili. Perché di De Cecco ce n’è una sola.