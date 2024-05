Pizza a Corte: l'evento culinario nello splendido palazzo Acanfora di Agerola

Pizza a Corte, sette appuntamenti in programma da maggio a settembre a Palazzo Acanfora di Agerola, in compagnia di sette maestri pizzaioli. Per conoscere in dettaglio le quattro proposte che ciascuno dei sette maestri pizzaioli presenterà, di volta in volta, bisognerà attendere i singoli appuntamenti della rassegna, tutti in programma per il mercoledì sera, a partire dalle ore 20. Si inizia il 29 maggio con Errico Porzio e si continua per tutta l’estate, fino al 18 settembre, con Vincenzo Damiano della pizzeria RO.Vi di Ercolano.

Gli altri appuntamenti saranno con i maestri: Giacomo Garau della Pizzeria Olio e Basilico di Calvi Risorta, il 26 giugno; Gianfranco Iervolino della Gianfranco Iervolino Pizza e Fritti di Ottaviano, il 17 luglio; Vincenzo Capuano delle omonime pizzerie delle sedi, tra le altre, di Napoli, Milano, Avellino e Sorrento, il 31 luglio; Gianni Senese della Pizzeria Senese di Sanremo, il 28 agosto e Davide Civitiello, dell’omonima Pizzeria in Galleria Navarra a Napoli, l’11 settembre.

Ad accogliere i gourmands e gli appassionati, ci sarà la brigata al completo della locanda La Corte degli Dei che, per l’occasione, proporrà una entrée di fritturine miste: timballo di pasta, montanara, arancino di riso, panzarotto e polpetta di melanzana e chiuderà la degustazione con graffette e bomboloni caldi, serviti con crema nocciola e crema pasticcera.

In abbinamento alle pizze, sarà proposta una selezione delle birre artigianali del Birrificio Sorrento.

Parte dell'incasso delle serate sarà devoluto alla HHT Onlus , impegnata nell’assistenza alle persone affette da Telangectasia Emorragica Ereditaria. Sponsor tecnici dell’evento sono: Mulino Caputo, il mulino di Napoli, Sorì Italia, Brazzale, La Contadina e Forni Izzo.