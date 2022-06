Pizza Village Napoli, Terrazza Pizza Tales protagonista del settore enogastronomico

Al Pizza Village Napoli 2022, in programma sul lungomare Caracciolo dal 17 al 26 giugno, il futuro della pizza passa anche per Terrazza Pizza Tales, il progetto ideato da Oramata Grandi Eventi in collaborazione con Malvarosa di Rossella Guarracino.

La speciale area, riservata agli incontri tematici di enogastronomia, ospiterà la stampa specializzata, influencer, food blogger e vip che sperimenteranno sulle future evoluzioni del settore. Sport, moda, bellezza, arte e passioni sono i temi che pizzaioli, giornalisti, stakeholder e chef affronteranno sorseggiando calici di vino, in appuntamenti d’Autore alla Rotonda Diaz.