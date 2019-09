Giovedì 12 Settembre 2019, 08:32

Il Napoli Pizza Village (lungomare Caracciolo da domani 13 settembre al 22 settembre) è anche approfondimento sui temi legati al mondo pizza. Prende il via il Pizza Village d’Essai sulla Terrazza Ferrari alla Rotonda Diaz, dove per l'intera durata della kermesse, tutte le sere si parlerà di pizza con alcuni dei suoi più significativi interpreti pizzaioli, esperti di gastronomia e giornalisti di settore.Dieci appuntamenti dedicati alla pizza, da odorare, gustare e da studiare con alcuni tra i maestri pizzaioli più titolati d’Italia che si alterneranno ai forni allestiti in Terrazza Ferrari, realizzati in collaborazione con le Cantine Ferrari, il brand italiano di grande prestigio.L’evento, ideato da Malvarosa, intende esaltare tutte le sfumature di un prodotto che racconta l’Italia nel mondo: la pizza, partendo da quella napoletana più classica, fino ad arrivare alle sue evoluzioni più moderne.A chiacchierare con i protagonisti della pizza saranno critici gastronomici, giornalisti, opinion leader ed esperti del settore: saranno loro a stuzzicare gli ospiti per carpire segreti, ultime tendenze, news, ingredienti più in voga e tecniche più innovative. Info: info@malvarosa.infoPopPizzaconduce Nio Puzzicon Raf Bonetta, Vincenzo Angillotti, Vincenzo EspositoPizza Connectionconduce Antonio Scutericon Gabriele Bonci, Giuseppe Di MeglioI Maestri e Margheritaconduce Fulvio Giulianicon Salvatore Salvo, Renato Bosco, Gennarino Esposito, Marcello Lunelli, Roberto AnesiPizza SenzaSenza glutine, senza lattosio, senza saleconducono Federica Gentile e Nunzia Marcianocon Renata Sitko, Guglielmo Vuolo, Davide Civitiello, Maurizio FilippiFormare il futuroPresentazione del Mooc #pizzarevolution il primo corso on line accademico curato da Luciano Pignataro per Federica della Federico IIcon Evelina Bruno, Valentina della Corte, Gino Sorbillo | pizze di Vincenzo IannucciAutoctonieconduce Antonio Paolinicon Luca Pezzetta, Peppe CannistràNostalgia di Pizzaconduce Guido Barendsoncon Maurizio Cortese, Francesco Martucci, Assunta Pacifico, Chiara GiovoniIl futuro è presente!conducono Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Saperecon Matteo Lorito, Bonny Ferrara, Renato Ruggiero, Carlo Sammarco, Cristiano Piccirillo, Sami El Sabawy, Maicol Izzo, Enzo Coccia, Francesco Sposito | pizze di Jessica de VivoPizza Donnaconduce Nerina Di Nunziocon Sara Palmieri, Marzia de RinaldiPizza Tourconducono Federico De Cesare Viola e Luciana Squadrillicon Ciro Oliva, Corrado Scaglione, Jacopo Mercuro, Mirko RizzoCucina&Pizzaconduce Eleonora Cozzellacon Franco Pepe, Alfonso Iaccarino