Napoli Pizza Village, la kermesse sul lungomare è green e plastic free

Domenica 15 Settembre 2019, 15:50

Un villaggio plastic free. L’edizione 2019 del Caputo Napoli Pizza Village, prologo al decennale del prossimo anno, punta sulla qualità cominciando dall’impatto ambientale sposando in toto il concetto di evento plastic free, sostituendo piatti, bicchieri, posate ed altro materiale in plastica con prodotti biocompostabili e biodegradabili. Caterina Ferrari dell’azienda Green Gate precisa che “è un onore partecipare al primo food festival del mondo con la fornitura di tutti i piatti posate e bicchieri che non danneggino il nostro pianeta. Un atto di responsabilità per migliorare il nostro ambente”. Inoltre Coca Cola viene offerta in bicchieri biocompostabili, la Birra Nastro Azzurro spillata nel bicchiere Pla (biodegradabile), stesso materiale dei bicchierini in cui viene somministrato il caffè Kenon.Laura Montella, event manager Ferrarelle spiega: “La nostra partecipazione quest’anno si concentra sul tema caldo della sostenibilità ambientale con l’utilizzo per le nostre bottiglie dell’R-Pet, l’unico polimero riciclabile all’infinito. Cerchiamo, con le nostre campagne, di sensibilizzare al corretto riciclo. Siamo presenti eco-compattatori lungo il villaggio del NPV, per promuovere la tutela dell’ambiente e la responsabilità sociale, come dimostrato dalla fabbrica del riciclo che abbiamo creato a Presenzano. Tutela del pianeta ma anche pulizia. Francesco Iacotucci ad Asia precisa che “con Napoli Pizza Village dal primo anno abbiamo lavorato sulle responsabilità ambientali, istruendo tutti, dai pizzaioli agli utenti. Si tratta dell’unico evento in cui si comincia a lavorare da prima, durante e non solo dopo per “pulire”, ma anche per sensibilizzare tutti alla tutela dell’ambiente”. Gli organizzatori del Pizza Village hanno assunto 30 risorse per garantire ulteriore pulizia nell’area della kermesse.ore 16 Evento/Incontro “Il Prosciutto cotto Ferrarini si presenta” (Area eventi Terrazza Ferrari, accesso solo su invito) promosso da Ferrariniore 18 Evento/Incontro “Fiordilatte Vs Mozzarella di bufala” (Area eventi Terrazza Ferrari, accesso solo su invito) promosso da Latteria Sorrentina – Ospiti Gino Sorbillo, Francesco Martucci, Franco Amodio e Domenico RaimondoOre 19 Convegno “Il turismo enogastronomico a Napoli e le eccellenze del territorio” in collaborazione con la Fondazione Univerde presieduta dall'onorevole Pecoraro Scanio (Area eventi Terrazza Ferrari)Ore 19 NPV Kids (Animazione a tema e laboratori ludico-didattici) a cura del maestro pizzaiuolo Ernesto Fico. Tutti i giorni, alle ore 20.20 e 21 è previsto il laboratorio creativo di Ferrarelle per bambini “Da bottiglia nasce cosa” sul tema del riciclo.Ore 19 NPV Pizza Class (I segreti della Pizza Napoletana cotta nei forni domestici) a cura del maestro pizzaiolo Andrea Cozzolino in collaborazione con Casa Rossopomodoro e Molino Caputo (Area NPV Pizza Class Piazza della Repubblica)Ore 19 Programma live radio e radiovisione RTL 102,5 (Track in Rotonda Diaz)Ore 20 Evento/Incontro “Napoli Pizza Village Vs New York Pizza Festival 2019” (Area Ospitalità). Protagonisti: Antimo Caputo, Claudio Sebillo, Alessandro Marinacci, Fred Mortati con una delegazione composta da 30 trend setter Usa.Ore 20 Inizio pre show sul PalcoOre 20 NPV d’Essai “PizzaSenza” (Area eventi Terrazza Ferrari, accesso solo su invito). Protagoniste: Renata Sitko, Guglielmo Vuolo e Davide Civitiello – Modera Federica Gentile di RTL 102,5Ore 21 NPV Pizza Class (I segreti della Pizza Napoletana cotta nei forni domestici) a cura del Maestro Pizzaiolo Salvatore Lionello in collaborazione con Casa Rossopomodoro e Molino Caputo (Area NPV Pizza Class Piazza della Repubblica)Ore 21 Programma live radio e radiovisione RTL 102,5 (Track in Rotonda Diaz)21:30 Show in diretta in RadioVisione dal Palco del Napoli Pizza Village: The Kolors – Elodie. Si esibiranno, inoltre, Tony Esposito, Milena Setola e Federico Di Napoli