Napoli Pizza Village, numeri record: 275mila visitatori nel primo weekend

Martedì 5 Giugno 2018, 19:53 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 20:00

Parte alla grande l’edizione numero 8 del Napoli Piazza Village, che nel fine settimana registra 275mila visitatori. Nei primi tre giorni della manifestazione, ingatti, grazie anche all’ottimo cartellone artistico del palco, realizzato in collaborazione con la radio RTL 102.5, l’affluenza di pubblico sul lungomare Caracciolo è stata sopra le aspettative. La Radio più ascoltata d’Italia svela oggi il nome dell’ospite a sorpresa atteso per sabato 9, il rapper Gué Pequeno, guest sul palco del Napolin Piazza Village.«I dati sono confortanti anche in vista dell’obiettivo che ci siamo prefissi ovvero quello di raggiungere quota un milione di visitatori – conferma l’organizzatore Claudio Sebillo -, il bel tempo è stato sicuramente complice di questo risultato iniziale così come il richiamo prodotto degli artisti nazionali e del territorio che si sono esibiti. L’adesione dei turisti, grazie anche all’azione di promozione messa in campo con Trenitalia, ha contributo ad alzare l’eco dell’evento fuori dal territorio regionale».Pizza d’essai – Mercoledì 6 “Senza Lievito”: lievitazione lenta e prolungata per impasti leggerissimi e facilmente digeribili. Questo il tema su quale si confronteranno il napoletano Pietro Parisi, sostenitore dei prodotti a km 0 e realizzatore del lievito “fujuto”, proprietario del ristorante “Era Ora” e Friedrick Schmuck, fondatore del Piano B a Siracusa, fautore della selezione delle migliori materie prime per la valorizzare nel piatto. Modera Stefanie Cabibbo, blogger conosciuta come “Mastercheffa”.Giovedì 7 si dibatterà sull’argomento “Pietra vs 00”. Ne tratteranno nella preparazione delle proprie pizze: Gabriele Sorice di Acunzo1964, autore di una costante ricerca di inediti abbinamenti di sapore, e Peppe Casale&Vincenzo Mirra di Morsi & Rimorsi che puntano da sempre sugli abbinamenti originali con ingredienti stagionali di elevata qualità a marchio Dop, Igp e Presìdi Slow Food. A moderare l’irpina Ramona Pizzano, del blog “farinalievitoefantasia.it”.Il Palco – Rtl 102.5, radio ufficiale della manifestazione annuncia con l’organizzazione l’arrivo del rapper milanese Cosimo Fini, al secolo Gué Pequeno, per sabato 9. L’idolo dei giovani e giovanissimi si esibirà sul palco dove canterà, tra i suoi brani, l’ultimo singolo inedito “Come se fosse normale”.Mercoledì 6 si esibiranno come special Guest: Le Vibrazioni. Ma sarà presente anche l’attrice napoletana, Cristiana Donadio con un omaggio all’attore Enzo Moscato, l’Accademia Mandolinistica Italiana e ancora i TheRivati, gli americani di Napoli, la cui musica è figlia del neapolitan power di showmen come Pino Daniele, Napoli Centrale e Enzo Avitabile. Sul palco il rapper napoletano Bless, Sal Da Vinci che porterà sul palco il suo ultimo successo trap “arape ‘a porta” e infine Marco Ferrigno con la sua arte presepiale.Giovedì 7 Sandra Milo presenterà dieci giovanissimi (da 8 a 13 anni), accompagnati dal Maestro Vincenzo Sorrentino e diretti dal soprano del Teatro San Carlo Miriam Artiaco, che eseguiranno una selezione delle canzoni di Pino Daniele. Poi la serata prosegue con la diretta del concerto tributo Pino è dallo stadio San Paolo sul maxi schermo del palco del NPV, commentata da Angelo Baiguini, Gianni Simioli e Gigio Rosa in diretta dal truck di RTL 102.5, radio ufficiale dell’evento, posizionato al centro del Napoli Pizza Village.