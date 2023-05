Napoli, ecco “Il Gambero Rotto”: il ristorante di Dario De Rosa, lo chef dei megayatch

È a Chiaia lo chef dei megayacht. Dario De Rosa ha lavorato per miliardari e vip tra l'Italia e la Corsica, Capri e la Costa Azzurra, le Baleari e Saint Martin nelle isole Sopravento. Dallo yacht di Palmer amico di Trump a quello di Abramovic, per le famiglie Rolex e Cavalli, pranzi, cene e brunch per personaggi come Sharone Stone e Bill Gates.

Il suo porto del buon gusto, alla soglia dei 50, si chiama “Il Gambero Rotto”: è il ristorante dove cura personalmente ogni pietanza del menu per i suoi clienti. Si trova in via Bausan 53.

Due piani, locali accoglienti, quiete e lampade eleganti in una delle stradine più caratteristiche della città facilmente raggiungibile in auto e con mezzi pubblici, a pochi metri dal mare ma fuori dal caos (tra stazione metro piazza Amedeo e fermata bus Riviera Chiaia), con possibilità di parcheggio nei dintorni.

Nel menu fa tutto chef De Rosa. Trionfo di pesce al Gambero Rotto: gran crudi di mare e bollicine; risotto al gambero rosso di Mazara e la sua bisque servita al tavolo, gocce di scarola, lime e polvere di capperi; la Nerano con zucchine, provolone del Monaco e baccalà. Da provare il polpo affumicato, le tartare di tonno rosso con cristalli di sale affumicato e sedano croccante, il raviolo ripieno di ragù su crema di ricotta e salsa di friarielli, la razza in parmigiana di melanzana, la rana pescatrice in peperone imbottito o con candele spezzate, l'intrigante cacio e pepe con cozze.

E poi il carpaccio di seppie con crumble di pane cafone, lardo tiepido di patanegra ed emulsione di pachino. Tutto accompagnato da vini eccellenti. Per finire, i dolci e gelati artigianali.

Il ristorante è aperto dal lunedì al sabato a cena, a pranzo la domenica. Un porto di mare, dove si possono creare menu su misura per cene, pranzi di lavoro, happy hour, eventi, cerimonie, compleanni. Cura dei dettagli, sorriso e impegno per rendere speciale ogni evento.