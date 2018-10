Napoli rulez, è Starita la migliore pizzeria d'Italia per il Gastronauta

Martedì 2 Ottobre 2018, 14:36

La miglior pizzeria d'Italia 2018 by Gastronauta, sesta edizione è Starita a Materdei: ma se i napoletani si confermano, a insindacabile giudizio del pubblico con oltre 30.000 voti e 23mila utenti unici votanti, i re della pizza, al secondo posto troviamo Marghe a Milano e al terzo si torna nel salernitano con L'oro di Napoli a Montecorvino Rovella.Sono state oltre 500 le pizzerie in lizza per contendersi il titolo di miglior margherita del Bel Paese. Il premio finale a Milano Golosa la manifestazione che si terrà dal 13 al 15 ottobre in Via Piranesi 14 a Milano. E i numeri sui social dell'edizione dimostrano l'interesse per il mondo pizza: oltre 100.000 visualizzazioni sulla pagina Facebook del sondaggio; 4.000 condivisioni Facebook; più di 600 commenti su Facebook; oltre 500 pizzerie in gara.Davide Paolini, Il Gastronauta e ideatore del contest racconta: «Napoli da sempre è la capitale della pizza e sono felice che al primo posto ci sia una pizzeria storica napoletana»-