Napoli, torna il cornetto più caro al mondo: i proventi in beneficenza

Il cornetto più discusso, il più caro al mondo, torna in vendita. Come ogni anno il pastry chef Rocco Cannavino omaggia il patrono di Napoli, San Gennaro, con il dolce “O' Miraculo”, in occasione della sua festa che cade il 19 settembre.

E come di consueto sarà una limited edition in soli 40 pezzi a 25 euro, già ordinabile nei Lab Store Zio Rocco a Napoli (vico Polveriera 27) e a Pomigliano d’Arco (via Roma 161). Ma il vero “miracolo” sta nel fatto che con i proventi verrà sostenuta la causa della Onlus Tabita che da anni si prodiga e sostiene i disagiati, i senza fissa dimora e i tossicodipendenti.

Il dolce è composto da sfoglia ischitana al cioccolato fondente criollo 80% unita ad un impasto brioche al succo di lamponi selvatici, utilizzando la farina Mulino Caputo Oro, contiene un cuore di crema al latte di bufala e vaniglia del Madagascar, farcito di ragù corposo di lamponi selvatici al pepe rosa e 5 gr di composta di pellecchiella del Vesuvio.

«Il colore rosso dei lamponi selvatici ricorda il sangue del Santo, la polvere di liquirizia calabra per le sue origini natali, le scaglie d’oro rappresentano il tesoro del patrono, e infine il nome del prodotto che richiama il miracolo che avviene proprio ogni 19 settembre», ha spiegato Zio Rocco. Presentato per la prima volta nel 2021 al concorso “San Gennà…Un Dolce per San Gennaro”, utilizza un packaging che riproduce la famosa teca del tesoro di San Gennaro, realizzata interamente a mano dall’artigiano Salvatore Imbimbo dell’azienda Starpack.