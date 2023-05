Vesuvius Magma Gin nella Gin Guide Awards: si festeggia con visite gratis sul Vesuvio

Parte il progetto benefico di «Vesuvius Magma Gin» e «Vesuvio Natura da esplorare». Intanto, il primo gin vesuviano entra nella guida internazionale “The Gin Guide Awards 2023”. Tanti nuovi traguardi per il Vesuvius Magma Gin, il distillato ideato da Maurizio De Fazio con le botaniche dell’area vesuviana e che, nato da poco più di un anno, ne ha fatta di strada sui banconi dei bar più cool del mondo.

Di grande prestigio e valore sociale l’iniziativa a scopo benefico “Vesuvio Natura Magma Experience”, un progetto che vede in sinergia la famiglia di Vesuvius Magma con l’associazione di guide “Vesuvio da esplorare”.

Il progetto prevede la realizzazione di una partita speciale di bottiglie di gin del Vesuvio, la versione magnum quindi di un litro e mezzo, dalla cui vendita parte dei proventi saranno impiegati per l’organizzazione di una serie di passeggiate gratuite.

La particolarità della bottiglia Magnum, oltre alla quantità maggiorata di gin, è l’applicazione a ogni bottiglia di un cornetto di corallo portafortuna, realizzato dalla ditta Aucella di Torre del Greco. Lo scopo del progetto Experience è avvicinare soprattutto le fasce più deboli della popolazione al loro territorio, consentendogli di partecipare a escursioni uniche, alla scoperta dei luoghi più suggestivi del Parco Nazionale del Vesuvio.

Un modo nuovo per avvicinare i cittadini alla natura e alle bellezze della risorsa Vesuvio. «L’iniziativa è diretta a valorizzare il rapporto storico, naturalistico e culturale tra il territorio vesuviano e i suoi cittadini, dando la possibilità di effettuare gratuitamente un viaggio di scoperta attraverso le bellezze naturalistiche dell’area protetta dell’Parco Nazionale del Vesuvio», spiega Giulia Pugliese, presidente dell’Aps Vesuvio Natura da Esplorare.

«Ciò che unisce i due partner del progetto è sicuramente il suo ingrediente segreto: la passione. La passione da una parte di fare un prodotto unico al mondo grazie alle risorse incredibili del territorio e dall’altro di raccontarlo, accompagnando con mano i visitatori alla scoperta delle essenze uniche e incredibili che questo territorio riesce a donare», aggiunge Maurizio De Fazio brand manager di Vesuvius Magma Gin.

Le passeggiate organizzate nell’ambito del progetto «Vesuvio Natura Magma Experience» saranno gratuite per tutti i residenti dei 13 comuni del Parco Nazionale del Vesuvio che potranno prenotarsi con un apposito form inserito nell’evento. Ogni passeggiata sarà aperta ad un massimo di 20 persone.

Ancora vittorie, poi, per il gin vesuviano. Dopo numerosi riconoscimenti e premi, infatti, in queste ore arriva un’ottima notizia da Londra: Vesuvius Gin ha ricevuto la menzione Highly Commended ai Gin Guide Awards 2023 è stato inserito nella guida dei Gin Guide Awards 2023. Vesuvius Gin si è aggiudicato anche la medaglia di bronzo al London Spirits Competition 2023 e non ha fatto mancare la sua preziosa presenza a due eventi di beneficenza molto importanti: “Oltre-Sosteniamo la ricerca», al Complesso Zeno di Ercolano con oltre 60 tra pasticcieri e chef stellati e “Buonissimi”, al Lyod’s Baia Hotel di Salerno.