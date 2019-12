Nasce «Felix», il panino ideato da due donne dedicato a Dorotea Liguori

TORRE DEL GRECO. Due donne chef inventano il panino «in rosa» e lo dedicano a Dorotea Liguori, la signora delle perle venuta a mancare in questi giorni. E’ nato Felix il panino che unisce l’estro e il piacere per il buon cibo di due donne, Nicoletta Di Giovanni cuoca e proprietaria della pizzeria Magma di Torre del Greco, e Ornella Buzzone titolare del Public House Caserta, uno dei burger store più in voga della Campania. Porta con sé la solarità della fertile terra intorno al Vesuvio, la Terra Felix che tanto amavano i romani.



Il panino è preparato con l’impasto della pizzeria Magma a lunga maturazione e con il lievito madre. E’ un panino goloso e gioioso che raggruppa ben quattro presidi Slow Food: la papaccella napoletana dagli orti di Bruno Sodano a Pomigliano d’Arco, il cacioricotta di capra del Cilento, i capperi di Salina, il sale di Trapani. Ci troviamo ancora hamburger di manzo, la maionese artigianale e l’ottimo olio extravergine di oliva Colline Salernitane dop dell’azienda agricola Torretta, altra produzione di eccellenza della Campania. Due donne si uniscono per gioco in una giornata di chiacchiere spensierate, e tra una parola e un caffè ,si accende il desiderio di stare insieme in cucina.



Il complesso Sakura Piscine Pizzeria Magma prende origine dalla volontà di una donna speciale negli anni 70, arrivata da lontano. Dorotea Liguori, la signora delle perle venuta dal Giappone per seguire le più importanti vie commerciali dei manufatti di perle. Giunge così a Torre del Greco, città del corallo, della quale si innamora scegliendo di viverci e ci ha lasciati proprio questa settimana. In questa giornata di incontri golosi Nicoletta ha preparato la minestra maritata per celebrare la bellissima tradizione del Natale a Napoli che porta con sé questa antichissima ricetta, puntuale e attesa protagonista del pranzo di Natale. Dulcis in fundo, il pizzaiolo Claudio De Siena ha presentato la sua nuova pizza DoleCassata che richiama gli ingredienti dalla torta cassata con ricotta di pecora, cioccolato fondente, fiori e buccia di arancia. © RIPRODUZIONE RISERVATA