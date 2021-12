Il Natale di S.Qui.Sito: vasta scelta tra panettoni artigianali, bollicine, selezioni di formaggi e salumi

Mancano pochi giorni al Natale e S.Qui.Sito, boutique gastronomica di Sant’Anastasia alle porte di Napoli, propone ai clienti tante specialità da portare sulla tavola delle feste: lievitati artigianali, bollicine e grandi vini, selezioni di formaggi, salumi pregiati e un ventaglio di eccellenze dolci e salate accuratamente selezionate dai migliori produttori nazionali e internazionali per soddisfare i palati più esigenti.

Dalla pagina Facebook di S.Qui.Sito

Prodotto di punta della stagione natalizia è il Panettone di S.Qui.Sito, un lievitato artigianale realizzato secondo disciplinare con l’impiego di lievito madre e materie prime di alta qualità: dal burro alle uova, dalla frutta secca ai canditi nulla viene lasciato al caso. Il risultato è un prodotto da forno raffinato che conquista fin dal primo assaggio.

I clienti possono orientare la scelta verso il Panettone Mandorlato, un impasto soffice e profumato impreziosito da canditi e uvetta sultanina racchiuso in una sottile glassatura di zucchero e mandorle intere. Per chi ama i sapori più intensi invece ci sono il Panettone all’albicocca pellecchiella, un lievitato dalla mollica alta e alveolata arricchito da cubetti di albicocca vesuviana candita che conferiscono un sapore delicato e persistente al palato e il Panettone al Cioccolato, un dolce dal profumo avvolgente caratterizzato da una mollica fragrante punteggiata da una pioggia di golosi cubetti di cacao. Ogni lievitato è racchiuso in una elegante latta decorata con motivi natalizi, perfetta per essere regalata a partenti ed amici ma anche da esporre in casa o da presentare a tavola durante il pranzo o la cena di Natale.

Ma S.Qui.Sito è anche il luogo ideale dove fare la spesa per il pranzo di Natale e il cenone di Capodanno: dal panificio alla macelleria, dal caseificio all’enoteca ogni reparto è in gran fermento durante i giorni delle feste. Qui i clienti più esigenti possono acquistare vere e proprie prelibatezze come il salmone selvaggio coda nera, pregiati tagli di carne nazionali e internazionali, selezioni di formaggi e latticini come il Pandoro di mozzarella di bufala, un prodotto artigianale pensato per dare un tocco di originalità alla tavola, ma anche il Provolone del Monaco 14 mesi, il gorgonzola Luigi Guffanti e la Mozzarella di Bufala a marchio S.Qui.Sito sempre fresca di giornata e disponibile in varie pezzature. Ampia e ben assortita la proposta del banco salumeria che propone chicche provenienti da tutto il mondo come il rinomato Joselito Gran Riserva, bresaole IGP di Fassona Piemontese e il culatello di Zibello Dop.

Non da meno il banco panetteria dove ogni giorno pani, grissini, taralli e panini farciti vengono realizzati con lievito madre e farine selezionate. In gastronomia invece tante chicche da veri intenditori come selezioni di tè verdi, neri e bianchi, tisane e infusi oltre che confetture e marmellate biologiche, aceti balsamici, paste trafilate al bronzo e oli extra vergine di oliva. Bene assortita l’enoteca di S.Qui.Sito dove gli amanti delle bollicine possono orientare la scelta tra grandi champagne francesi ma anche rinomati vini campani e nazionali e pregiati distillati.