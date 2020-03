New York, Caputo e Kestè cuore grande di Napoli: una pizza contro il coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK -E se New York è in difficoltà, addirittura in ginocchio proprio in queste ore, c’è chi sceglie di non restare a guardare.E viceversa di impegnarsi e di esporsi al fianco di chi sta battagliando in prima linea pur di fermare questa maledetta pandemia., fatta di farina e di qualità, che dalla base operativa del World Trade Center e nel pieno rispetto delle direttive federali e statali imposte da Trump e da Cuomo si muove per. In particolare, per offrire tutto il supporto necessario in queste ore così difficili agliCon tanto dionline a margine,, è il fiore all’occhiello di un ventaglio di iniziative che Napoli non vuole smettere e vuole anzi potenziare grazie a una, afferma commosso Roberto Caporuscio, proprietario dell’oramai storica pizzeria di Downtown., gli fa eco dall’Italia Antimo Caputo, imprenditore titolare dell’omonimo Mulino.Fieri di servirvi.Fieri, a lèggere storie così, di essere napoletani.