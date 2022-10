Nocciolata On The Road a Napoli: quattro giorni di degustazioni da via Chiaia a piazza del Gesù

Quattro giorni in una delle più belle città d’Italia, in quella Napoli ricca di storia e di bellezza.

Mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre “Nocciolata On The Road” di Rigoni di Asiago sarà in una delle vie più eleganti e famose della città, frequentatissima per lo shopping d’élite ma anche per i suoi importanti edifici, da Palazzo Castellammare, a Ponte di Chiaia, al Teatro Anche per lo storico Caffè Gambrinus, punto di riferimento per chi è in cerca di un’atmosfera raffinata ed elegante.

Venerdì 21 e sabato 22 toccherà invece a piazza del Gesù, luogo altrettanto famoso, che si trova lungo Spaccanapoli e che, tra gli altri monumenti, annovera il leggendario Obelisco dell’Immacolata. Perché leggendario? Si narra che l’aspetto della Madonna che lo sovrasta cambi e fissi insistentemente chiunque passi, uno sguardo che può addirittura diventare inquietante per le suggestioni che suscita. Naturalmente è solo una questione di prospettiva ma, come si dice, “non è vero ma ci credo”!

«Ogni nocciolata è più buona dell'altra. Quale lo decidi tu», è questa è l’invitante call to action di campagna comunicata anche attraverso il divertente e inconfondibile truck vintage brandizzato e che sarà proprio il tema di queste quattro giornate.

Protagoniste saranno loro, la Nocciolata Classica, la Senza Latte, perfetta anche per gli intolleranti al lattosio, la Bianca, dal gusto ricco ma delicato, e la nuovissima Crunchy, cremosa e croccante grazie all’aggiunta di un’irresistibile granella di nocciole tostate.