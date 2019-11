«Degusta», eccellenze del food in via Toledo

L’Associazione Eccellenza in Piazza rinnova l’appuntamento con “Degusta” dal 11 al 16 novembre in via Diaz – Metro Toledo. Un appuntamento tutto dedicato ai colori intensi, sapori avvolgenti e profumi inebrianti dell’autunno.

Stand allestiti con prodotti di varie regioni protagonisti nel cuore di Napoli in un crescendo di colori dall’arancio al marrone dal giallo al verde senza tralasciare il rosso ed il porpora e di sapori: castagne, miele, torrone, il piennolo del Vesuvio e poi i formaggj, salumi tradizionali, prodotti da forno ma anche conserve e liquori artigianali, dolci, spezie, tisane, frutta secca.

Degusta aderisce al progetto SCEGLI NAPOLI promosso dal Comune di Napoli nell'ambito della delega Napoli Città Autonoma a voler rafforzare l’immagine di Napoli e la contaminazione tra prodotti di altre regioni e i prodotti simbolo della cultura gastronomica partenopea.

DeGUSTA ad ingresso libero, è uno spazio aggregativo che coinvolge visitatori, curiosi e turisti per assaggiare e degustare prelibatezze, apprezzare le tradizioni enogastronomiche dei territori e vivere momenti di convivialità.

