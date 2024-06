Officine San Carlo, ultimo appuntamento di «Chef&Co»: protagonisti i maestri gelatai Liberato e Raffaele Cuomo

Incontro conclusivo per «Chef&Co. – I mestieri della tavola», il progetto a cura di Licia Granello nato per raccontare la cultura del cibo. Martedì 4 giugno, dalle ore 10:00 alle 13:00, Liberato e Raffaele Cuomo sveleranno le magie dei loro meravigliosi gelati, che richiamano alla gelateria “Gabriele” di Vico Equense i turisti di tutta la costiera.

L’inedito format porta per la prima volta al San Carlo il mondo del food, in un connubio affascinante e goloso. Palcoscenico sarà, ancora, Officine San Carlo, la fabbrica urbana della creatività nata dalla riconversione degli ex stabilimenti Cirio sul porto industriale di Vigliena, nella circoscrizione di San Giovanni a Teduccio.

C’era una volta nel quartiere di Pignasecca una piccola latteria che vendeva i prodotti del caseificio di proprietà a Vico Equense. Ma in estate Napoli si svuotava e le eccedenze di latte gravavano sul bilancio aziendale. Così, il proprietario Gabriele Cuomo, figlio del fondatore Liberato, comincia a preparare i gelati e a venderli nel negozio di Vico che battezza col proprio nome. Gelati speciali, fatti con latte buonissimo e impreziositi da ingredienti di alta qualità, a volte con combinazioni insolite e originali. Al gelato vengono affiancate creme di formaggi e delizie al limone, lievitati magnifici e la panna più buona del mondo. È il 1968. I figli di Gabriele, Liberato e Raffaele, hanno ampliato l’offerta: i gelati, che richiamano appassionati e golosi da tutta la costiera, hanno gusti che spaziano dalla mela annurca al babà, in una continua ricerca dei migliori prodotti del territorio.

E poi confetture, pasticceria, e le chicche gastronomiche che fanno grande la Campania. La partecipazione è gratuita prenotando tramite link.

L’incontro verrà accompagnato dalle letture golose, sospese tra letteratura e gastronomia, di Antonella Romano, docente dell’Officina di Tessitura presso Officine San Carlo. Il progetto «Chef&Co» è realizzato con il sostegno di Pastificio G. Di Martino, Gianfranco D’Amato e L’oro di Capri - Associazione per la tutela dell’Olivo di Capri, Wine&TheCity.