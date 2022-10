Osservatorio Agro Green della Campania, visita ad Agerola per la valorizzazione del fiordilatte

Una delegazione dell'Osservatorio Agro Green, guidata dal presidente Francesco Iovino, si è recata ad Agerola dove ha visitato alcune aziende agricole dedite alla produzione del fiordilatte dei Monti Lattari, una delle eccellenze italiane nel mondo per quanto riguarda i prodotti tipici della Campania. Oltre a quelle agricole, la delegazione ha visitato anche siti dove si trasforma il prodotto principale e si produce il fiordilatte. Iovino, che è consigliere regionale, ha recepito non solo le istanze dei produttori a favore della tutela del prodotto di eccellenza, ma anche le difficoltà dovute alla crisi energetica con la conseguente impennata dei prezzi.

«Questa è solo l’inizio di una serie incontri che servono a verificare e promuovere la green economy e a sostenere, appunto, le aziende che si distinguono per la specificità delle loro produzioni, in linea con la mission che è propria dell'Osservatorio che presiedo».

In particolare la tutela del “Made in Italy” che rappresenta una quota rilevante dell’export ed è sinonimo di alta qualità del prodotto. «In particolare qui ad Agerola - ha aggiunto Iovino - vogliamo verificare le condizioni per sostenere efficacemente l'ulteriore commercializzazione di un prodotto come il fiordilatte, che è unico al mondo e che sta trovando, dopo diversi lustri di scarsa considerazione, un'attenzione particolare, specie dopo lo sforzo dei produttori che hanno riqualificato la produzione. Per fare questo è nostro intendimento coinvolgere tutti i livelli istituzionali nella difesa dai prodotti esteri, di scarsa qualità, che spesso vengono spacciati come prodotti italiani, utilizzando nomi ingannevoli».

L’osservatorio ha fornito alle aziende le indicazioni per avviare, nel contempo, la transizione verso un'agricoltura sostenibile, che porti in sé i vantaggi propri dell'agricoltura 4.0, come la razionalizzazione delle risorse e la tracciabilità dei prodotti.