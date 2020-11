Panettone più buono del 2020, sei campani tra i 20 migliori d'Italia

Sei pasticcieri in cerca di gloria. Sono gli artigiani campani in finale nel prestigioso concorso nazionale “Mastro Panettone” che dal 2017 riunisce maestri pasticceri provenienti da tutta Italia per scegliere e premiare il panettone artigianale più buono dell’anno. Luigi Avallone (Quarto), Guglielmo Cavezza (Cicciano), Luigi Conte (Carinaro), Pasquale Della Ventura (Maddaloni), Angelo Grippa (Eboli) e Annibale Memmolo (Mirabella Eclano) si contendono il titolo del panettone artigianale più buono dell'anno nel contest che dal 2017 riunisce maestri pasticceri provenienti da tutta Italia. Ancora una volta in finale il 39enne Guglielmo Cavezza, che ha già centrato il podio nell’edizione del 2019 nella sezione innovativi dell’altro prestigioso concorso "Tenzone del Panettone" con "Guendalina", panettone dedicato alla figlia al gusto di cioccolato, fichi, noci e crumble di mandorle. Ora, tra 230 partecipanti iniziali, sono rimasti in 20 per l’atto finale di "Mastro Panettone 2020" che si svolgerà venerdì 6 novembre all’hotel Excelsior di Bari e sarà valutato da una giuria composta da chef stellati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA