«Panino, Amore e Fantasia», torna il contest del Mattino: invia le tue foto dalle 9 di domani

Appassionati di fotografia e golosi di panini? Ecco che torna il contest «Panino, Amore e Fantasia», organizzato da Il Mattino. La partecipazione al concorso è gratuita e prevede l’invio di una o più fotografie per partecipante, fino ad un massimo di 4 immagini. Il contest è lanciato da Il Mattino attraverso il proprio sito web ed è dedicato ai migliori panini e paninoteche della Campania. Un tributo quindi a Napoli, alla sua cultura, ai luoghi caratteristici in cui assaporare prodotti della tradizione o fantasiose rivisitazioni proprio come accade per i panini. Insomma attraverso le foto scattate nei locali si contribuisce a far conoscere le eccellenze culinarie, legate allo street food e alle tipicità locali. L’invio delle immagini di panini potrà avvenire esclusivamente mediante caricamento sul sito Il Mattino.it, previa registrazione e accettazione del Regolamento e dell’Informativa Privacy.

L’invio e la votazione delle fotografie sarà possibile dalle ore 9 di sabato 30 maggio alle ore 24 del 4 luglio. Tutte le foto che rispondono ai requisiti di partecipazione saranno pubblicate sul sito, nelle pagine dedicate al concorso. La selezione dei vincitori avverrà attraverso il giudizio insindacabile dei lettori, che potranno votare una o più foto pubblicate, sulla pagina web dedicata al concorso. Per esprimere il voto è necessario registrarsi o essere già registrati al sito. Le 10 foto più votate saranno pubblicate - quale riconoscimento di merito - su una fotogallery sfogliabile sul sito. Nel caso in cui tra le prime venti immagini classificate vi siano più fotografie di uno stesso partecipante, verrà premiata unicamente quella tra queste che avrà ottenuto il maggior punteggio.

