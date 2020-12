Maradona, Panino dedicato al Pibe, col ricavato giocattoli per i bimbi del Santobono

Maradona e solidarietà, arriva il panino dedicato a lui. L'Oca Nera di via Cilea ha realizzato un piatto del menu in omaggio a Diego Armando Maradona, il cui incasso sarà devoluto per l'acquisto di giocattoli ai bimbi ricoverati al Santobono-Pausilipon. L’idea è venuta, «senza alcuno scopo di speculare», tengono a precisare i due soci del locale Alessandro Conte e Francesco Trombetta, che spiegano: «Ci abbiamo pensato sin dal 25 novembre, il giorno in cui Diego ci ha lasciati e ci siamo detti che avremmo voluto fare qualcosa per donare un sorriso ai bambini che soffrono». Così è nato “El Pibe”, il panino azzurro in edizione limitata («senza nessun colorante sia chiaro», rimarcano Conte e Trombetta), farcito con iceberg, pomodoro, bacon croccante, pollo con panatura di panko in cottura a bassa temperatura e salsa Ma.Gi.Ca., quest’ultimo ingrediente «un omaggio al trio dell’attacco vincente che ai tempi in cui Diego militava nel Napoli era formata da lui, Giordano e Careca», spiega Alessandro.

Il panino sarà in vendita dal 10 al 20 dicembre nel locale di via Cilea e il ricavato sarà donato ai piccoli pazienti dell’azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon, a cui verranno consegnati il 21 dicembre. «Avrei voluto portarli io stesso ai bambini per vedere il loro sorriso a pochi giorni da Natale - dice ancora Conte - ma dato che non si può per le norme anti Covid, diffonderemo un video quando saranno loro consegnati». Un’iniziativa di beneficenza nel solco di quella sensibilità che proprio il campione argentino aveva da sempre per chi soffre e soprattutto per i più piccoli.

