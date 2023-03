Eboli, la crema di zucca della Piana del Sele conquista il Giappone

Dalla Piana del Sele al Giappone, Alma Seges conquista i visitatori del Foodex. Una delegazione di ristoratori del Sol Levante sarà in visita all’azienda il prossimo 29 marzo

Dopo il Foodex di Tokyo, evento tra i più importanti a livello mondiale e punto di riferimento per le esportazioni verso il Giappone per l’intero mercato orientale, Alma Seges azienda di Eboli che ha partecipato alla fiera con la collettiva della Regione Campania, rientra a casa con un grande risultato: una delegazione di buyers giapponesi farà un sopralluogo in Italia proprio per esplorare l’azienda che in fiera aveva ricevuto la visita dell’ambasciatore italiano a Tokyo Gianluigi Benedetti e dell’assessore regionale alle Politiche Agricole Nicola Caputo.

I prodotti della Piana del Sele che l’azienda produce a marchio Alma Seges Food, hanno stregato i visitatori. In particolare la crema di zucca ha colpito il pubblico di ristoratori giapponesi.

La visita rientra nel programma di iniziative della regione Campania, in accordo con l’Ambasciata Italiana in Giappone, per sostenere i prodotti tipici locali. Un’azione che sta studiando anche le caratteristiche di alcune città nipponiche con l’obiettivo di stimolare maggiormente gli scambi culturali e turistici tra le comunità.