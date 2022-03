Gay Odin, il super-uovo dedicato a Procida capitale della cultura: due metri di cioccolato e solidarietà

Due metri di altezza, uno e mezzo di profondità, 340 chili di peso: queste le “misure” dell'uovo pasquale gigante creato a Napoli da Gay Odin, rispettando un'antica tradizione. Sarà presentato il 1° aprile alle 12 nella sala museale della storica fabbrica di cioccolato in via Vetriera 12.

Quest'anno il maxi-simbolo delle feste è dedicato a Procida, capitale della cultura, e ripropone nella decorazione una veduta della Corricella, il borgo dei pescatori caratterizzato dalle tipiche casette colorate; l'anno scorso riproduceva l'immagine di Dante Alighieri, nel 2020 - in piena pandemia - il tema scelto fu quello dell'Albero della Vita, realizzato con cioccolato foresta.

Il colossale uovo sarà solo un oggetto da esposizione o sarà possibile acquistarlo? «Anche quest'anno lo metteremo in vendita - spiega Davide Maglietta, che con la madre Marisa del Vecchio Maglietta gestisce la storica fabbrica - l'idea è quella di utilizzare il ricavato per scopi benefici, possibilmente legati all'assistenza dei profughi in arrivo dall'Ucraina».