Pasta Garofalo porta Unforketable su YouTube: video ricette consultabili online

Martedì 16 Aprile 2019, 18:52

Unforketable, il progetto digitale di video ricette ideato da Pasta Garofalo e Niko Romito, approda gratuitamente su YouTube per dare a tutti gli appassionati della buona cucina la possibilità di cimentarsi in un vero e proprio corso di cucina con i suggerimenti dello chef stellato.Nata nel 2015, Unforketable è la prima enciclopedia video del gusto ideata per divulgare la tradizione culinaria italiana rinnovandola secondo la visione di Niko Romito. Preparazioni che mettono al centro gli ingredienti per valorizzarli e renderli protagonisti attraverso l’esaltazione dei sapori e raggiungere così la centralità del gusto.Concepite in versione premium su www.unforketable.com e sulle app per smartphone, le video ricette saranno da oggi accessibili a tutti gratuitamente. Una prima selezione è già disponibile sul nuovo canale YouTube di Unforketable e nei prossimi mesi verrà arricchita con altre ricette che rappresentano la base della cultura gastronomica del nostro Paese, tramandate di generazione in generazione.