Pasta di Gragnano, la tv francese alla scoperta dei sapori Made in Italy

La fama della pasta di Gragnano oltre i confini nazionali. L’indiscussa unicità del Made in Italy che nasce nella cittadina dei Monti Lattari protagonista ieri sulla tv francese, con uno speciale che ha reso omaggio alla città che con i suoi pastifici IGP tiene alta la bandiera della qualità e dell’artigianalità italiana.

A parlare della pasta più buona del mondo è stata ieri TF1 France, che ha dedicato un servizio alla storia della pasta e come questa tradizione sia tramandata nei secoli da padre in figlio di generazione in generazione.

E’ stato Antonino Moccia ‘il pastaio’ de La Fabbrica della Pasta di Gragnano ad accompagnare le telecamere della nota emittente televisiva francese, lungo tutto la filiera produttiva della sua azienda, dove si coniugano tecnologia e tradizione in modo impareggiabile.

Un’azienda quella de La Fabbrica della Pasta dei Moccia che nei giorni scorsi in occasione dei 100 anni dell’Università Parthenope, è stata premiata per il suo Museo come seconda classificata nel ‘Corporate Heritage Awards’ alle spalle del Museo di Pietrarsa nel corso dell’evento ‘quando la storia conta’.

Oltre 300 esemplari e forme diverse di pasta, attrezzi antichi e moderni raccolti nel museo che da ieri è entrato anche nelle case dei francesi grazie al servizio giornalistico della TDF1 France.

