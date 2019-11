Napoli, arriva la pasta che fa bene al cuore: ideata dall'università Federico II

Una grande novità per tutti i buongustai e per chi ci tiene alla salute. Arriva la pasta alla vinaccia di Taurasi che fa bene al cuore. La regina della dieta mediterranea al posto di pillole e integratori, che segna il passaggio dalla nutraceutica alla ristoceutica. La novità arriva dall'di Napoli.Il progetto che nasce da due recenti studi del dipartimento di Farmacia dell'Università Federico II pubblicati su Nutrients e Frontiers (firmati da Ettore Novellino e altri) dimostra che l'integrazione alimentare di estratti di Taurisolo, ottenuto dalle vinacce del vino, ricco in resveratrolo e catechine, opportunamente rese biodisponibili, sviluppa una specifica attività sul sistema vascolare consentendo il ripristino della normale funzionalità, il mantenimento dell'integrità dei vasi sanguigni e la riduzione delle ostruzioni vascolari del circolo carotideo e del microcircolo periferico.Questi studi hanno dimostrato che il Taurisolo, già disponibile nella formulazione 'Fluxovas' per la sua capacità di ostacolare la formazione dei radicali liberi trova impiego anche comee per contrastare o prevenire il deficit cognitivo contrastando infine la formazione diin relazione a una dieta ricca di grassi animali provenienti soprattutto dal consumo di carne.