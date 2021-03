Voiello, per la nuova visual identity i colori di Napoli e la voce di Cannavacciuolo

Napoli con la sua intensità, veracità e passionalità ti resta nel cuore. E se c’è un brand che sicuramente riesce ad incarnare questa autenticità e richiamare l’intensità dei sapori di questa città così unica, quello è Voiello, lo storico marchio di pasta che ha da sempre un legame indissolubile con il territorio campano e che quest’anno si presenta in una veste nuova.

La nuova visual identity di Voiello attinge a piene mani dal territorio e dall’arte partenopea. Nella palette cromatica troviamo l’azzurro e il blu che rimandano al cielo e al mare, ma anche l’oro che, oltre ad essere il colore del sole che nutre il grano, richiama le linee dei fregi barocchi che impreziosiscono il Teatro San Carlo di Napoli. Ma non è finita qui. Nella nuova veste di Voiello trova spazio anche il rosso che dona passione e veracità e rimanda al mondo del teatro e della “guarattella”, il tipico spettacolo da strada dei burattini napoletani. Ed è proprio da questo palco del teatrino che fa capolino Pulcinella: al bianco tipico della maschera, si aggiungono degli elementi in oro, per elevarlo a sigillo di qualità. E, per non dimenticare il forte legame con il passato e l’antica e gloriosa storia della marca, il logo Voiello riprende la tipografia usata in un’etichetta commerciale del 1902.

Ad accompagnare all’interno della Napoli più autentica, fatta di buon cibo e convivialità, non mancherà una voce narrante d’eccezione: chef Antonino Cannavacciuolo. Chi meglio di un napoletano doc come lui può raccontare le unicità della pasta Voiello e dei suoi formati più iconici? Sarà infatti lui il volto della nuova campagna tv che porterà il telespettatore nel cuore delle cucine campane e che farà leva sulle origini e sui valori Voiello.

Ecco che lo stile, l’estro e l’artigianalità napoletana si legano ancora più indissolubilmente a Voiello, che racchiude la migliore tradizione pastaia partenopea, quel saper fare autentico e inconfondibile. La pasta superiore, tenace, ruvida e consistente che, per catturare i sughi come nessuna, richiede una costante ricerca fatta di cura dei dettagli, competenza e creatività.

Alla base di una pasta che è sinonimo di eccellenza c’è infatti un’accurata selezione delle materie prime, a partire dall’esclusivo utilizzo del Grano Aureo 100% italiano. Spighe che si nutrono della luce del sole del territorio, per conferire alla pasta un alto contenuto proteico e le caratteristiche che ne fanno un prodotto dalla consistenza subito riconoscibile, tenace e ruvida già al primo morso. Una varietà di grano duro italiana unica, coltivata dal 2009 nei campi del centro e del sud Italia ed utilizzato esclusivamente per la produzione di pasta Voiello. La costante ricerca e cura dei dettagli caratterizza da sempre il marchio campano e passa anche dalla selezione della materia prima migliore. E la stessa cura dei dettagli, ricerca e competenza si ritrovano nell’intera produzione Voiello realizzata, ancora oggi, esclusivamente nell’unico stabilimento di Marcianise (Caserta). Un polo produttivo importante anche per l’occupazione dell’intero territorio campano – con oltre 100 dipendenti – e che si contraddistingue per le continue innovazioni a livello tecnologico e per la sostenibilità.

Ma il forte legame con Napoli non si esaurisce qui. Anche tutti i nomi dei formati di pasta – espressi al singolare e preceduti dall’articolo determinativo – rivelano un elemento che viene proprio dall’idioma napoletano che, nell’uso corrente, si riferisce ai piatti utilizzando la forma singolare. Ed ecco arrivare sulle tavole di tutta Italia Il Gran Fusillo, una versione di fusilli dalle ampie dimensioni, dalle spire grandi e avvolgenti, studiate per catturare e non lasciare scappare nessun tipo di sugo. Tra i formati napoletani più antichi, i fusilli devono il loro nome al fuso, lo strumento usato dalle filatrici. Passando per Lo Spaghetto Scanalato: il classico italiano per eccellenza, reinterpretato da Voiello, che unisce all’antica tradizione pastaia un’inedita sezione biconcava, che trattiene sino al 20% di sugo in più, valorizzando al massimo sia i condimenti più leggeri, sia quelli più corposi. Senza dimenticare le specialità: Il Pacchero e La Calamarata, due formati tipici della cucina partenopea che, grazie all’esclusivo Grano Aureo e alla trafilatura al bronzo, hanno una tenuta in cottura eccezionale ed esaltano al meglio le ricette della tradizione. Questi sono solo alcuni esempi dei 35 formati distintivi di Voiello che, oltre alla linea classica, aggiunge anche quella integrale. Anche la gamma integrale si rifà il look e si veste di cromie organiche e calde: un marrone scuro e caldo per evocare naturalità, un beige chiaro per comunicare autenticità e maggiore presenza di oro per illuminare e ricordare il colore del grano maturo.

