Il Biscotto e Le Praline, la Pasticceria Mennella inaugura il Temporary Store nella Stazione Centrale di Napoli

La Pasticceria Mennella inaugura il Temporary Store nella Stazione Centrale di Napoli e presenta una nuova gamma di prodotti: Il Biscotto e Le Praline. Due linee rigorosamente artigianali che portano a scaffale, in eleganti packaging, due grandi novità per casa Mennella: i biscotti in sei varianti di gusto e le praline di cioccolato, golose creazioni per gli amanti del cioccolato.



La produzione è rigorosamente artigianale, fatta con materie prime di alta qualità, con tanti ingredienti del territorio (come il limone di Sorrento, la Melannurca campana IGP e le nocciole di Giffoni IGP), senza coloranti e conservanti. Ricerca, passione e artigianalità da sempre distinguono la produzione di Mennella che da oltre 50 anni è sinonimo di pasticceria tradizionale e gelato 100% naturale.



«Il Biscotto e Le Praline nascono dopo anni di studio e ricerche e vanno nel solco della nostra tradizione: lavorazione artigianale e selezione delle materie prime. Da sempre nei nostri laboratori sono banditi conservanti, additivi chimici o emulsionanti e non ci piacciono le scorciatoie produttive», spiega Vincenzo Mennella.



Il cioccolato, i biscotti, i lievitati (panettone e pandoro), i liquori (limoncello, fragolino e mela annurca) saranno in vendita anche nel nuovo temporary store all’interno della Stazione Centrale di Napoli fino a metà gennaio 2020.

Tutti i biscotti sono disponibili anche in una elegante confezione mista

© RIPRODUZIONE RISERVATA