Rione Sanità, i dolci incontrano l'amaro alla birra: l'ultima creazione di Poppella

Dolci e birra, creme e sapori di erbe aromatiche insieme nel cuore della Sanità. A partire dal 1 settembre la Pasticceria Poppella proporrà in degustazione un abbinamento originale, nato dall’incontro tra il maestro pasticcere Ciro Poppella e il mastro birraio Vito Pagnotta, titolare del birrificio irpino Serrocroce, e le loro rispettive specialità.

In particolare, l’abbinamento riguarda Amarodibirra, il primo amaro di birra in Italia, prodotto con un infuso di piante aromatiche, tra le quali: salvia, alloro e rosmarino, raccolte sulle montagne di Monteverde, in provincia di Avellino, miscelato con le birre Serrocroce, e due delle creazioni dolci del pasticcere napoletano.

Ciro Poppella, rimasto colpito dalla potenza aromatica dell’infuso e dalle sue note speziate, ha iniziato a sperimentare abbinamenti con alcune delle sue specialità al cioccolato, fino a trovare l’accostamento ideale con la Caprese e con il DeliPop oro, il suo semifreddo al cioccolato realizzato con la base della crema fiocco.