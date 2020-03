Il Pastificio Garofalo lancia lo Spaghettone Gragnanese XXL con ​Luisa Ranieri e Luca Zingaretti

Il Pastificio Garofalo torna on air con una nuova campagna ADV che vedrà, per la prima volta, la presenza di due testimonial d’eccezione: Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, una delle coppie più amate del cinema italiano, con la straordinaria regia di Matteo Rovere.



Il concept della campagna è incentrato sul messaggio che a volte è semplicemente la vita di tutti i giorni a meritare i migliori applausi: come quando gusti un eccellente piatto di pasta con le persone che ami. Se poi i commensali sono Luisa Ranieri e Luca Zingaretti e la pasta è prodotta nel più antico pastificio di Gragnano, dal 1789, studiata per essere perfettamente al dente, allora la vita diventa “un vero spettacolo”.



Il protagonista assoluto è lo Spaghettone Gragnanese XXL che con il suo diametro di 2,5 mm è lo spaghetto Garofalo trafilato al bronzo più spesso di sempre, capace di regalare un’esperienza di gusto nuova ed ancora più intensa, con la garanzia del marchio Pasta di Gragnano IGP.



«Dopo il successo della nostra prima campagna “Buona pasta non mente”, improntata sulla trasparenza e su una qualità che non ha bisogno di segreti, siamo felici di accendere nuovamente i riflettori sulla nostra pasta facendola interpretare da una coppia unica, sinonimo di popolarità e raffinatezza, che con la sua simpatia saprà coinvolgere i nostri consumatori facendoli entrare nella loro cucina», ha commentato Emidio Mansi, Direttore Commerciale del Pastificio Garofalo.



Il piano di comunicazione prevederà una notevole copertura multimediale tanto che sarà on air da domenica 8 marzo sulle principali emittenti televisive nazionali, oltre ad essere veicolata sul web e offline e, per la prima volta, anche in radio. La pianificazione, curata da Mindshare, prevede spot TV da 30” e 3 soggetti da 15”, oltre a 3 soggetti radio, mentre per la parte social, seguita da Xister, sono previste video pillole in cui i due testimonial racconteranno con ironia e leggerezza l’esperienza che il prodotto ha regalato loro. © RIPRODUZIONE RISERVATA