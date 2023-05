Penisola sorrentina, da stasera la tre giorni di «Pizza d'Amare» alla Marina di Meta

Prende il via questa sera la tre giorni al gusto di pizza organizzata dall’amministrazione comunale di Meta in collaborazione con la Pro Loco Terra delle Sirene. «Pizza d’Amare 2023» conserva format e location: Marina di Meta. E prova a dare di più. La seconda edizione vuole bissare l’entusiasmante esordio dell’anno scorso.

Ad imprimere nuova linfa alla manifestazione che parte oggi ci sono tante novità. Lo special guest della kermesse, la pizzeria Owap di Napoli a cura di Mauro Espedito, vincitore del campionato Mondiale 2022 nella categoria Pizza fritta, svoltosi a «Pizza Village 2022».

C’è anche la Pizzeria 49 con il suo prodotto Gluten Free, senza dimenticare l’appuntamento Pizza Kids che porterà a contatto diretto bambini e il tipico alimento della cucina partenopea.

Saranno loro i protagonisti del ciclo di corsi dedicati ai più piccini dai 6 agli 11 anni. Per i piccoli pizzaioli la possibilità di mettere letteralmente le mani in pasta e conoscere nel dettaglio come si fa la pizza.

Da oggi a mercoledì i pizzaioli locali saranno di scena nello splendido scenario di Marina di Meta. Alle special pizze di Ninuccio, Mazz’ e panell’, Il ceppone, Covent Garden, Giosuè a mare e Tico Tico, si affiancheranno quelle proposte dalle new entry: Zi’ Pepp, Da Giovanni O’ Faticone, Frate Cosimo e Pizzeria 49. In questo modo per la seconda edizione «Pizza d’Amare» si apre anche ai maestri piazzaioli dalle vicine località peninsulari.

Tutti proporranno, accanto alla classica Margherita, la pizza che caratterizza la loro vetrina dedicata. Un appuntamento atteso da esperti ed appassionati, contornati da giochi, spettacoli ed intrattenimenti musicali dal vivo. Dalle 18 sino alla mezzanotte si animerà la zona delle spiagge di Meta al sapore di mare, forni, tavoli, stand per degustare le prelibatezze proposte dai ristoratori e pizzaioli della penisola. A chiusura della manifestazione spettacolo pirotecnico a cura del Consorzio balneari «Terra del Mare».

La kermesse apre gli appuntamenti estivi del litorale della cittadina della penisola sorrentina in vista di una stagione turistica che si annuncia tra le più calienti degli ultimi tempi. Una sinergia condivisa tra il primo cittadino di Meta, Giuseppe Tito, l’assessore delegato, Pasquale Cacace ed il presidente della Pro Loco Luigi Russo.