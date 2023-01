Per quattro giorni Vico Equense diventa il regno dei golosi con il Choco Italia in tour

Quattro giorni dedicati al cioccolato ed alle sue tante prelibate varianti. Da domani a martedì prossimo, dalle ore 10 alla mezzanotte, nell’ambito dei festeggiamenti in onore dei santi patroni Ciro e Giovanni, in piazza Marconi, a Vico Equense, ci sarà il Choco Italia in tour. Si tratta di un’iniziativa itinerante per portare il miglior cioccolato artigianale prodotto nel nostro Paese in tutte le piazze.

Tra le grandi attrazioni vi è la fabbrica culturale del cioccolato, occasione unica per scoprire dal vivo i segreti della filiera che porta il cacao a trasformarsi in prodotto di consumo. Choco Italia conferma la sua formula ormai apprezzata da anni: un mercatino sempre aperto, ricco di aziende e artigiani italiani, con la possibilità di vivere degustazioni e fare una spesa senza intermediari.

Numerosi i prodotti provenienti da sei regioni del centro-sud Italia che è possibile trovare tra gli stand di Choco ltalia. Dalla Toscana arrivano i torroni variegati e i classici cantuccini della tradizione, dall’Umbria una storica cioccolateria artigianale perugina con la propria produzione di cioccolato di vario tipo e dolci.

Dalla Campania ci sono praline in diversi gusti, tavolette di cioccolato e cioccolato alla canapa, crepes e ciambelle, ma anche mieli pregiati e prodotti derivati, caramelle, lecca lecca, marshmallow e dolci, sia al cioccolato che della tradizione partenopea. Dai Monti Picentini la tanto ricercata nocciola di Giffoni Igp. Dall’ Irpinia, invece, arrivano i torroni tradizionali e i tipici mostaccioli. Non mancano diverse aziende casertane, le quali propongono dolci e prodotti con il cioccolato.

Dalla Puglia tanti dolci e biscotti, dalla Calabria liquirizia di ogni tipo, dolce e grezza. Dalla Sicilia tanto cioccolato artigianale (di Modica e non) e liquori al cioccolato, ma anche torrone croccante e praline, cannoli siciliani cassate, pasta di mandorla e dolci al pistacchio.