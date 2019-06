Domenica 23 Giugno 2019, 17:03

PIANO DI SORRENTO - Da martedì sera torna la rassegna «Colli in Festa», tradizionale mostra mercato dei prodotti agricoli. Quattro giorni dedicati alle eccellenze del territorio. Appuntamento ai Colli di San Pietro di Piano di Sorrento. La manifestazione, con patrocinio dell’amministrazione comunale, si concluderà venerdì prossimo. Il cartellone della kermesse parte martedì, alle ore 19 con l'inaugurazione degli stand. Alle ore 21,30 arriva da Made in Sud Nello Iorio con il suo show fatto di sketch e battute demenziali. Mercoledì, l’apertura degli stand sempre alle ore 19; seguirà alle ore 21 intrattenimento musicale con la Cenere e Lapilli band, gruppo che proporrà musiche e canti della tradizione del Sud Italia. Giovedì è in programma la passeggiata «Il tramonto dal Monte Vico Alvano in musica», itinerario naturalistico con merenda nel suggestivo scenario dei due golfi a cura di Nello Trapani ed in collaborazione con Nino Aversa del Sorrento Hiking. I partecipanti si ritroveranno presso il Castello Colonna alle ore 16:30 e l’escursione prenderà il via alle ore 17. Alle ore 19 apertura degli stand. Alle ore 20:30 esibizione del “Coro dei piccoli di Trinità” formato dai bambini della parrocchia. Alle ore 21 spettacolo musicale di Gianni Iaccarino.Venerdì, infine, alle ore 19 la consueta apertura degli stand. Alle ore 20 “Moda… ieri e oggi”, sfilata di moda a cura di Giusy Cappiello. Alle ore 20:30 il Torneo di Burraco a cura dell’Associazione “Come Quando Fuori Piove”. Chiusura alle ore 21:30 con lo spettacolo del gruppo Sorrento Folk che proporrà le tarantelle ed i canti sul Mezzogiorno.