Mercoledì 5 Giugno 2019, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2019 10:29

PIANO DI SORRENTO - Domenica prossima il Mercato della Terra di Slow Food ospita un laboratorio sui frutti rossi e il lampone in particolare. Lo squillo della tromba è previsto per le ore 9, mentre alle ore 11 nell’Area Educazione avrà inizio il laboratorio del gusto dedicato ai frutti rossi con un focus sui lamponi. Sono questi i frutti estivi per eccellenza, che con i loro colori vivaci ravvivano i banchi dei fruttivendoli e rinfrescano il palato.Hanno un sapore dolce, seppur stemperato da un leggero retrogusto acidulo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes e more sono un concentrato di gusto, ma anche di virtù benefiche.Si caratterizzano per un basso contenuto calorico, poiché hanno una media di 50 calorie per ogni 100 grammi; sono ricchi di fibre e minerali (sodio, ferro, silicio, magnesio, calcio e potassio) e inoltre garantiscono un notevole apporto vitaminico (A, B, C, E e K).A parlarcene saranno Assunta Vanacore, che fornirà alcuni cenni storici e l’agronoma Alessandra Balduccini, che evidenzierà anche gli aspetti nutrizionali di questi frutti che sono alleati contro l’invecchiamento.A chiudere il laboratorio sarà l’intervento del produttore Giampaolo Favorito dell’Azienda Agricola Giovomel, situata nel comune di Aiello del Sabato (AV), che coltiva ecotipi locali di lamponi, mirtilli, ribes, oltre che di melograno, rispettando le regole dell’agricoltura biologica e i principi della sostenibilità ambientale. Seguirà una degustazione di lamponi e una comparazione tra composte della grande distribuzione e dell’azienda irpina. Il Mercato della Terra ospiterà nuovamente Penisola Verde che proporrà la raccolta dell'olio da cucina esausto e per ogni 10 litri consegnati si avrà in cambio una bottiglia di olio extravergine del territorio.