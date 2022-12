Piano di Sorrento, venerdì vetrina delle amarene dei Colli di San Pietro

I Colli di San Pietro, a Piano di Sorrento, a fine marzo, con il primo sole di primavera, e poi via via ad aprile e maggio, si imbiancano per la fioritura degli amareni. Tanti e tanti, come ricorda lo storico Ciro Ferrigno, tra i più rari mandorli e ciliegi, sembra che abbiano trovato il loro habitat naturale ai Colli di San Pietro, dalla Trinità all’Abbazia e ancora avanti, fino a Fontanelle.

L’amareno o ciliegio aspro produce frutti di colore rosso chiaro e sapore amarognolo, ha un’altezza che può variare dai due agli otto metri e vive molto a lungo, anche più di un secolo. Il legno è considerato di grande pregio, più del ciliegio stesso. I fiori dai petali bianchi sono raccolti in gruppi da due a quattro elementi e, mentre la natura tutto intorno si risveglia, colorano i giardini come fiocchi di neve e incorniciano i panorami della nostra terra di struggente bellezza. I frutti di un bel colore rosso vivo, che scurisce con la maturazione, hanno polpa molto succosa, ma sapore amarognolo che si addolcisce soltanto quando maturano. Una leggenda narra che la coltura sia stata introdotta in Italia, dalla città di Cerasunte, in Asia Minore, da Lucullo, il generale romano conosciuto per i suoi banchetti sfarzosi. Con maggiore probabilità, furono i monaci benedettini dell’Abbazia di San Pietro a Cermenna, se non già i basiliani a piantala con grande successo ai Colli di Piano di Sorrento. La “Comunità Slow Food per la tutela dell’Amarena dei Colli di San Pietro” ha elaborato un progetto di ampio respiro, varato lo scorso mese di giugno a tutela e promozione del frutto di cui si punterà a celebrarne la cultura in differenti forme d’arte, non solo campane: dal cinema al teatro, dalla televisione alla fotografia alla letteratura, dalla gastronomia alla musica, dalla moda alla danza, tenendo conto delle nuove forme di comunicazione 4.0 e delle possibili contaminazioni artistiche.

In quest’ottica, venerdì, alle 18, nella sala consiliare del Comune di Piano di Sorrento, si terrà la prima edizione del Premio Amarena. L’iniziativa - organizzata dall’associazione culturale Archimede, con la collaborazione della Comunità Slow Food per la tutela dell’Amarena dei Colli di San Pietro e con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura di Piano di Sorrento – si colloca nell’ampio calendario comunale della rassegna natalizia “Napul’e…Natale!”. L’idea del nuovissimo Premio Amarena trae spunto dal frutto tipico della città, coltivato e lavorato sui Colli di San Pietro, laddove cresce come una gemma incastonata nel cuore della Penisola Sorrentina e già inserito tra i prodotti dell’Arca del Gusto Slow Food.

Il Premio Amarena si inserisce così nell’ambito della manifestazione “Effetto Talk” – l’appuntamento di alto intrattenimento culturale, musicale, d'arte e spettacolo che ha debuttato durante l’ultima estate con protagonisti del mondo dell’audiovisivo (il cast de L’Amica Geniale) e dell’enogastronomia (la food blogger Valeria Di Meglio). Saranno presenti a ritirare il premio - una creazione artistica originale del laboratorio “Ceramica Artistica Sorrentina” di Piano di Sorrento - due attrici del cast della serie tv Doc-Nelle tue mani, Alice Arcuri (Cecilia Tedeschi, infettivologa) ed Elisa Di Eusanio (Teresa Maraldi, la caposala del reparto Medicina Interna). Dai camici bianchi della tv a quelli reali, con l’intervento di Antonio Coppola, medico e dirigente Asl Na3Sud ed il suo racconto dell’esperienza pandemica vissuta in prima linea sul territorio. La serata sarà condotta dai giornalisti Anna Chiara Delle Donne e Biagio Verdicchio. Al termine dell’incontro, la Comunità e la maestra pasticciera Maria Grazia Cocurullo omaggeranno i presenti di alcuni assaggi di dolci a base di amarena dei Colli di San Pietro.

«Nei tempi antichi – aggiunge Ciro Ferrigno - ai Colli si saliva solo per Via Cermenna, poi una serie di vicoli stretti, in terra battuta, congiungeva le case sparse o scendeva agli approdi sul mare di Amalfi. Orbene, nella tarda primavera, nelle giornate di vento, si formava un tappeto di petali bianchi, come dovesse passare la processione del Santissimo Sacramento! E cosa avveniva al tempo della raccolta? Un andirivieni di carretti su e giù per le colline, ceste colme di amarene, tutti in cammino verso l’Abbazia, dove i monaci, con sapienza e competenza, utilizzavano il raccolto, seguendo antiche ricette scritte a mano su carte ingiallite dal tempo. Confezionavano marmellate, sciroppi e liquori, creme, conserve, ma anche rimedi ad uso curativo, suggeriti dall’antica e non lontana Scuola Medica Salernitana. I monaci ben sapevano che dell’amarena non si butta via niente, tutto serve, dalla polpa ai noccioli, fino ai peduncoli e, dove si ferma la pasticceria, giunge l’uso terapeutico, la medicina. Certo i monaci avevano un gran da fare in quei giorni di fine maggio e giugno nell’esporre le amarene denocciolate e dolcificate all’aria e al sole. Perché fossero pronte all’uso dovevano rimanere per ben quaranta giorni, in grossi contenitori, difese dalle api, dagli insetti e dal vento, con apposite retine. Era una quaresima di dolcezze e di profumi e la prima commercializzazione avveniva nella fiera di San Pietro ad Germina, a fine giugno».