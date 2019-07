Piano di Sorrento, i prodotti di stagione in vetrina al Mercato della Terra Slow Food

Mercoledì 10 Luglio 2019, 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIANO DI SORRENTO - L’inizio è fissato come sempre alle ore 9, quando lo squillo della tromba inviterà ad entrare e a visitare i banchetti delle aziende partecipanti al Mercato della Terra di Piano di Sorrento; alle ore 11 si parte invece con un nuovo laboratorio, questa volta dedicato al peperone e alle sue varietà. Assieme ai pomodori, alle zucchine e alle melanzane, il peperone è uno degli ortaggi principe dell’estate, da consumare crudo o cotto, ripieno o grigliato, sott’olio o essiccato. I peperoni si differenziano prima di tutto per il colore: quelli rossi hanno una polpa compatta e il sapore deciso, i gialli sono più succosi ed hanno una maggiore tenerezza e dolcezza, infine i verdi sono solitamente gli esemplari non ancora pienamente maturi e si caratterizzano per un gusto leggermente acidulo.Molto apprezzati per la loro croccantezza sono i peperoni cruschi della Lucania che, dopo essere sottoposti a un processo di essiccazione, vengono fritti.Celebri per la loro bontà sono le varianti partenopee e in particolare la papaccella napoletana, peperone dalle bacche piccole schiacciate, molto carnoso e saporito, e il friariello o peperoncino di fiume dal colore verde intenso e dal gusto dolciastro.Nell’area Educazione esperti e produttori forniranno a coloro che prenderanno parte al laboratorio notizie storiche, informazioni scientifiche e ricette riguardanti i peperoni. Dopo l’introduzione della storica dell’arte Assunta Vanacore, seguiranno gli interventi dell’agronomo Alessandra Balduccini e della nutrizionista Carmen Starace. La parola passerà poi ai produttori Vincenzo Egizio dell’omonima azienda di Brusciano, conosciuto come il “re della papaccella” e Vincenzo Astarita dell’azienda agricola Le terre alte di Sorrento che ci mostrerà una variante nostrana del peperone crusco.Saranno poi loro a condurre una piccola degustazione che chiuderà in maniera conviviale e appetitosa quest’interessante laboratorio.