Pizza a Vico e Un pizzaiolo per Procida, la staffetta della pizza nel golfo di Napoli

Fine settembre, tempo di pizza. Il golfo di Napoli saluta la chiusura di una stagione da record proponendo ai turisti sapori e colori del suo piatto più tradizionale e più noto: tra Vico Equense e Procida si prepara una staffetta di eventi di sicuro richiamo. Nella cittadina costiera tutto è pronto per la quinta edizione di «Pizza a Vico», che si svolgerà fra strade e piazze da domani a mercoledì. Poi sarà la volta di Procida dove, mercoledì e giovedì, si terranno le finali del contest organizzato dall'Associazione pizzaioli napoletani «Un pizzaiolo per Procida», che nel corso di un anno ha visto la partecipazione di 250 maghi della pizza al lavoro in tutto il mondo.

A Vico Equense il ricco programma prevede non solo assaggi ma mostre, workshop, aperture straordinarie a pranzo per degustazioni dedicate ai diversamente abili, spettacoli teatrali, premi, consigli di nutrizionisti e laboratori per i più piccoli che impasteranno con le loro manine il magico mix di acqua, farina e lievito. L'obiettivo della manifestazione è anche quello di qualificare il lavoro del pizzaiolo formando i ragazzi delle scuole alberghiere: l'associazione Pizza a Vico donerà un forno all'Istituto Alberghiero De Gennaro, dove i pizzaioli di Vico Equense terranno dei corsi con l'intento di tramandare le regole della buona pizza vicana. Per tre giorni il profumo della pizza invaderà le strade del centro: la manifestazione si svilupperà tra piazza Mercato, via Roma, Corso Filangieri e Corso Umberto. «È un evento che rappresenta la nostra storia, la nostra cultura e le nostre tradizioni - spiega il sindaco Peppe Aiello - ma che va inquadrato in un'ottica più ampia di destagionalizzazione dell'offerta turistica di Vico Equense». «Ricordo ancora con emozione il momento in cui mettemmo in campo l'idea di realizzare questa manifestazione - dice Michele Cuomo, presidente dell'Associazione Pizza a Vico - Mi diedero del folle ma mi incoraggiarono ad andare avanti e se oggi raccontiamo l'arte della nostra pizza in giro per il mondo il merito è di chi ci ha creduto». La lavorazione particolare e le sue caratteristiche gastronomiche (idratazione degli impasti, temperatura dei forni, tempi di cottura, e presentazione a metro) rendono la pizza di Vico Equense molto diversa dalla sorella napoletana. Nel corso della kermesse lo chef Peppe Guida dell'Antica Osteria Nonna Rosa ne presenterà una speciale, fatta con ingredienti tipici della Costiera, e dunque rigorosamente a Km zero.

Da Vico a Procida, dove in occasione dell'Anno della cultura è nato il contest internazionale giunto adesso alla sfida finale. Questi i dieci concorrenti della serata del 28 settembre: i croati Jernej Belot e Alen Radanovic, il serbo Goran Abramovic (vincitore del Campionato Mondiale del Pizzaiuolo - Trofeo Caputo 2022), i coreani Kim Joo Young e Kim Hyo Gon, l'austriaco Antonio Avallone e gli italiani Gianluca Capobianchi, Procolo Ferrigno, Umberto Salvo e Paolo Lubrano. La serata sarà presentata dallo showman esperto del mondo pizza e voce dell'Apn, Enzo Calabrese; al vincitore andrà un'opera donata dall'artista procidano Pasquale Manfredi. Giovedì sera, poi, a sfidarsi saranno i ragazzi degli istituti alberghieri Lucio Petronio di Monterusciello (entrato di diritto in quanto promotore dell'iniziativa con il Preside Filippo Monaco), Duca del Buonvicino di Napoli, Striano di Terzigno e Luigi Veronelli di Bologna. «Abbiamo portato un pezzetto di Procida in ogni Stato in cui è presente una delegazione dell'Apn. La pizza è sempre più veicolo di cultura e legame del mondo», dice Sergio Miccù, presidente dell'Associazione Pizzaioli Napoletani. «Un evento - commenta l'assessore al Turismo del Comune di Procida, Leonardo Costagliola - che punta a valorizzare i prodotti tipici della nostra isola e dei Campi Flegrei, insieme all'arte del pizzaioli che è patrimonio Unesco».