Pizza e Birra, via a Napoli al primo corso ufficiale di abbinamento

Per la prima volta presso la sede della Associazione Verace Pizza Napoletana a Capodimonte sarà presentato un corso di formazione realizzato da Alfonso del Forno per scoprire il perfetto abbinamento pizza e birra. Due le date sul tema della degustazione della birra e i principali stili birrai esistenti, in abbinamento alla “verace pizza napoletana” mercoledì 28 ottobre e mercoledì 4 novembre dalle ore 20 alle 22.



Docente del corso, Alfonso del Forno grande esperto in materia di birra e insegnante di molti corsi da Slow Food al Gambero Rosso, è inoltre Fondatore del progetto Birra in Tavola, formatore birra per Slow Food e Unionbirrai Beer Taster. Per Slow Food è coordinatore della Guida alle Birre d’Italia in Campania e formatore nei Master of Food Birra.



Chi può partecipare? Tutti; non sono richieste al corsista competenze particolari. Ogni lezione prevede una parte teorica affiancata da una parte pratica che prevede la degustazione di 3 birre artigianali e nella seconda giornata anche di 3 spicchi di pizza. Al termine dei due giorni di corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione © RIPRODUZIONE RISERVATA