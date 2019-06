​Pizza experience a Spaccanapoli: laboratori su misura con degustazione da Lombardi a Santa Chiara

Mercoledì 26 Giugno 2019, 18:19

Imparare a preparare la vera pizza napoletana nel cuore di Spaccanapoli con un maestro pizzaiolo: un’esperienza indimenticabile da vivere da Lombardi a Santa Chiara, la storica pizzeria con ristorante in via Benedetto Croce a Napoli nel cuore del centro storico, patrimonio dell’umanità. La Pizza Experience prevede un impegno di un paio d’ore, basta prenotare il proprio spazio riservato in una delle ampie sale (per un gruppo minimo di 6 persone) e il gioco è fatto. La proposta si articola in un laboratorio personalizzato e una degustazione di pizza (marinara, margherita e montanare). Carpire i segreti di un buon impasto, imparare a dosare il lievito e la lievitazione, e poi farcitura e selezione degli ingredienti: una proposta per appassionati e curiosi, che potranno mettere le mani in pasta. Alla lezione pratica segue un tasting menu di pizze.Il costo del laboratorio/degustazione è di 16 euro per persona e prevede una degustazone di due pizze, montanare e una bibita a scelta.