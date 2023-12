Il Maradona degli chef ieri a pranzo da Franco Pepe. Alain Ducasse, lo chef più stellato del mondo (14 le stelle Michelin finora collezionate), a Caiazzo (Caserta) per assaggiare la pizza del maestro caiatino. Due numeri uno intorno a un tavolo e l'impressione plastica che la qualità di sapori e saperi culinari può diventare arte dell'accoglienza. Cittadinanza monegasca, 67 anni compiuti a settembre, sguardo profondissimo, leggero e fulmineo, davanti alla pizza di Pepe ha indugiato, lasciando che le papille gustative facessero il loro lavoro. Con le mani, senza far uso di posate, Ducasse mangiava, annuiva, sorrideva e la sua soddisfazione era dentro la sala, tra i commensali che entravano e uscivano, una specie di nuovo profumo di buono. Inizio con Spritz, quello che Giancarlo Mancino ha creato per Pepe. Un pezzo unico, aromatizzato alle fragole.

«Dove lo posso comprare?» ha chiesto, ma non può perché quell'ambrosia è di Franco e nessun altro. Calze rosse, scarpe bianche, aria studiatamente distratta, Ducasse non ha voluto pranzare nella "Authentica", la saletta riservata al piano superiore. Tra la gente, nel chiacchiericcio delle persone che godevano della cucina di Pepe in Grani. Francese d'origine, della Landes, regione che guarda l'Atlantico e fa l'occhiolino alla Spagna, Ducasse gestisce un regno del gusto con più di venti ristoranti nel mondo e sul suo "impero", come fu per Carlo V, non tramonta mai il sole. Da Parigi a Tokyo, da Londra a Los Angeles, passando per Hong Kong, New York, Monaco e Roma, vive di eleganza, garantisce raffinatezza, chiede qualità. Partito con il jet personale da Parigi ieri mattina, a Capodichino ha trovato Franco che lo ha accompagnato a Caiazzo. «Voglio portare la pizza a Parigi, nei miei ristoranti ha detto - non sono venuto a conoscere le pizze, sono venuto a mangiare la pizza». Già, dove la pizza porta con sé la storia di una famiglia, di una tradizione, di un legame con il territorio perché Franco Pepe viene dal sacrificio, dall'apprendistato in casa, dai forni di papà Stefano e di nonno Ciccio. Un giro nelle cucine prima di sedersi a tavola. Ha assaggiato la pizza fritta e si è perso in quella nuvola che non sa d'olio ma che in questo è cresciuta, poi l'incontro con "Ciro", il conetto di pizza fritta con fonduta di grana padano, pesto di rucola e polvere di oliva caiazzana e qui una sola considerazione: «Superbe!».

A tavola un giro di 5 pizze, la Margherita sbagliata, una pizza semplice con olio extravergine di oliva e mozzarella di bufala campana Dop in cottura, mentre in uscita passata di pomodoro riccio cruda e riduzione di basilico. «Mi piace, apprezzo molto il contrasto caldo freddo». E poi la "Ritrovata", la Marinara che faceva papà Stefano che Franco ha rivisitato usando Piennolo del Vesuvio e San Marzano, olio agliato, olive disidratate caiazzane, acciughe di Cetara, capperi disidratati, origano del Matese e basilico fritto. Basilico fritto? Oh oui! E Ducasse ha esclamato: «Bello!». Poi una sontuosa treccia di mozzarella e lo sguardo perso dietro quel candore e l'essenza profonda di un sapore irripetibile. «In Francia abbiamo le bufale ma questa delizia non esiste. Sapori così sono impossibili da trovare».

Poi la "Bufala profumata" e quindi il calzone con scarola riccia, la Pizza Mediterranea col dressing ed erbette e per dolce la Crisommola del Vesuvio, trancio di pizza fritta con ricotta di bufala aggiustata con buccia di limone, confettura di albicocche del Vesuvio, nocciole tostate, olive disidratate varietà caiazzane, menta fresca. Aglianico e Pallagrello per brindare ad un successo. «Qui è tutto semplice, buono, efficace, diverso ha commentato Ducasse -. Una perfetta armonia tra contenitore e contenuto. Voglio portare a Parigi la pizza migliore, voglio portare Pepe». E l'emozione del padrone di casa era fortissima: «Ci conoscevamo, ci siamo incontrati a Bologna qualche settimana fa ad un evento. Lui ha assaggiato la mia pizza, mi ha invitato a Parigi. Sono andato. Poi mi ha detto: adesso vengo io da te. Che lui abbia volato in aereo due volte nel giro di poche ore per mangiare la pizza da me è un'emozione fortissima. Vuole Pepe a Parigi. Gli sono grato. Vedremo».