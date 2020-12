Pizza Napoletana, una webschool sui segreti dell'impasto con l'Associazione Verace Pizza Napoletana

A Natale regala un viaggio virtuale nel mondo della Vera Pizza Napoletana per scoprire i segreti dell'Arte del Pizzaiolo Napoletano, riconosciuta Patrimonio dell’umanità dall’Unesco, grazie ad percorso completo che va dalla tecnica d’impasto alla stesura, dal topping alla cottura.

L'Associazione Verace Pizza Napoletana, da sempre un punto di riferimento nel settore, ha sviluppato sul sito www.pizzanapoletana.org una Webschool per dare l'opportunità agli amatori e ai foodies di confrontarsi con i maestri del settore.

Un’offerta ampia e articolata da regalare che ora è anche più vantaggiosa, perché scontata del 25% fino a Natale. Un regalo originale valido per tutto il 2021.

Si inizia con i corsi dal vivo, con diversi appuntamenti da scegliere in base ai propri impegni, realizzati in diretta con un Maestro Avpn in italiano, inglese, francese e spagnolo quali: “Pizzaiolo Napoletano Online” per un giorno, il laboratorio di due ore che si propone di far vivere ai partecipanti l'esperienza di realizzare un impasto Verace e l'opportunità di diventare un vero maestro dell'impasto; la Vera Pizza Fritta Napoletana, una lezione interattiva e dinamica che permette di acquisire abilità pratiche e di conoscere i segreti per preparare non solo la Pizza Fritta, ma anche le "Montanare" e gli "Scugnizzielli", piatti tipici della tradizione culinaria partenopea.

Una valida alternativa ai corsi dal vivo sono i video amatoriali, anch'essi scontati del 25%, da vedere e rivedere a proprio piacimento, e tra questi per citarne solo alcuni: cucina in forno a legna per imparare a realizzare alcuni piatti tipici della tradizione napoletana, quali la Carne alla Pizzaiola, le Alici in tortiera e la Pasta e Fagioli, tutti cucinati esclusivamente nel forno a legna; la stesura tradizionale della pizza napoletana per “ammaccare”, stendere il panetto di pasta secondo la classica tecnica dello “schiaffo” e per realizzare un “cornicione” omogeneo e unico, l’impasto della Vera Pizza realizzato a mano per spiegare i segreti dell'impasto, quella magica alchimia di farina, acqua, lievito e sale che è l'elemento basilare della vera pizza napoletana fatta “a regola d’arte”; i piatti salati fatti in casa con l’impasto della Pizza Verace per realizzare tantissimi piatti e idee legate alla tradizione partenopea.

Un pensiero speciale e originale è anche il calendario da collezione 2021 firmato dall’Associazione che racchiude in un’elegante edizione, ben 12 appetitose ricette di pizze napoletane, espressione della tradizione e della creatività partenopea, magistralmente fotografate da Vittorio Sciosia oltre naturalmente al procedimento dell'impasto mostrato in ogni sui singolo passaggio.

Per gli appassionati di libri non poteva mancare la ristampa di farina, acqua, lievito, sale e passione. Un libro professionale di 272 pagine dove sono racchiuse 65 ricette di pizze realizzate dai maestri dell'Associazione, 300 splendide foto ed oltre 50 aneddoti inediti legati alla pizza e al suo rapporto indissolubile con la città di Napoli, raccontati da Antonio Pace, presidente e fondatore della Associazione.

Per tutti quelli che a Natale sceglieranno un regalo “Verace” sarà omaggiata l'iscrizione al Club degli "Amici della Vera Pizza Napoletana".

