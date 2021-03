Napoletana, contemporanea e fritta: via al master della Pizzaiuoli School

Al via i nuovi corsi della Pizzaiuoli School della Associazione Pizzaiuoli Napoletani. Un calendario fitto che va dai master per i pizzaiuoli professionisti, ai corsi completi per chi vuole diventare pizzaiuolo, fino a lezioni per appassionati su materie singole. Si parte con il 29 e 30 marzo con il master di Davide Civitiello dedicato ai pizzaioli professionisti sui 3 must: Pizza Napoletana, Pizza Contemporanea, Pizza Fritta.Il master affronterà, per ciascuna di queste tre sessioni: impasto, staglio, stesura, condimento, cottura. Tutte le informazioni sono disponibili su: www.pizzaiuolinapoletani.com. «Il master - dicono i referenti della Pizzaiuoli School, Marilena Miccù e Gianluca Pirro - è disponibile anche online: in tal modo sarà possibile frequentare anche a distanza. Assicuriamo in tal modo il rispetto delle norme anti Covid-19. Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza». I pizzaiuoli interessati ad iscriversi al master possono mandare un messaggio Whatsapp al numero 081.19173674.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Solidarietà, 200 pizze donate ai senza tetto della stazione di... L'ALIMENTAZIONE La cucina olistica, ecco 3 ricette: pizza, frittata e matcha latte L'INIZIATIVA AVPN, seconda edizione del «VeraPizzaContest»: riecco la...

Ultimo aggiornamento: 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA