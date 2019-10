Pizza e sushi, arriva Pizza Ito con il sushiman Ignacio Hidemasa

Ultimo aggiornamento: 09:47

Nasce la, firmata dal noto sushiman Ignacio Hidemasa Ito alla guida delle cucine deldi Napoli. La novità ha già incuriosito gli appassionati di sushi, ma le caratteristiche della pizza che s’ispira alla cucina orientale saranno presentate ufficialmente nel menu invernale di Ciro Savarese ad Arzano.Da poche settimane insignito con 2 Spicchi nelladel Gambero Rosso, Savarese - che proviene da una delle più antiche famiglie di pizzaioli di Napoli, gli Oliva (papà Giuseppe e nonno Ciro i suoi maestri) - da sempre affascinato dai sapori del Sol Levante (come dimostrano peraltro gli arredi giapponesi del suo locale), ha scelto di servire ai suoi clienti una pizza dalle forti influenze del sushi fusion.Ha preso forma così la Pizza Ito, realizzata dal sushiman. Nella “new entry” la picanha scottata e la riduzione di salsa aromatizzata al ginger vanno a sposarsi con la mediterraneità della mozzarella di bufala affumicata e della polvere di pomodoro essiccato.Nel nuovo menu spazio anche alla tradizione nostrana con l’inserimento dell’Arancino al soffritto realizzato con riso di Baraggia Dop e soffritto napoletano. Novità anche nel beverage con l’ingresso della birra “”, una saison blonde nata per celebrare la conquista dei 2 Spicchi e realizzata in esclusiva dal birrificio artigianale umbro San Biagio per il patron del locale di Arzano.